Nepodepisujte. Ministerstvo neposlechlo nařízení ÚOHS ohledně letecké záchranky

ÚOHS vydal předběžné opatření, na základě kterého neměla být smlouva se slovenskou společností pro záchranku v ústeckém kraji podepsána. „Správní řízení se přerušuje s cílem získat odborné vyjádření Evropské agentury pro bezpečnost letectví, případně znalecký posudek z oboru strojírenství, odvětví: strojírenství všeobecné, specializace: letadlová technika. Výše označené správní řízení se z uvedeného důvodu přerušuje do doby doručení výše uvedeného odborného vyjádření, respektive znaleckého posudku,“ odůvodnil svůj krok úřad.

„Předseda hodnotící komise 22. 12. 2016 odpoledne informoval ministra zdravotnictví, že komise posoudila a zhodnotila nabídky společností Air Transport Europe a DSA. Následně komise došla k závěru, že obě nabídky jsou v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Proto stanovila jejich pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny, a to se závěrem, že nabídka společností Air Transport Europe skončila na prvním místě, neboť obsahuje nižší nabídkovou cenu než nabídka společnosti DSA,“ oznámilo ministerstvo zdravotnictví těsně před Vánoci. S tím, že k podpisu smlouvy by vzhledem k nutnosti dodržení veškerých zákonných lhůt by mohlo dojít zhruba v polovině února 2017. Po dva měsíce by měl záchranku zajišťovat její dosavadní provozovatel – společnost DSA.

Jenže ani rozhodování komise ministerstva zdravotnictví nebylo tak jednoznačné, jak na první pohled vypadá. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou má týdeník Euro také k dispozici, vyplynulo, že proti většinovému názoru komise se postavil jeden z jejích členů – náměstek ministra obrany Pavel Beran. Jeho výhrada je na dokumentu dopsána rukou.

„Pavel Beran hlasoval v rozporu s názorem většiny. A to z toho důvodu, že v zadávací dokumentaci požadoval plnou certifikaci v kategorii A a toto nebylo dodatečnými informacemi změněno,“ stojí v zápisu z komise. Právě tuto certifikaci požaduje kvůli bezpečnosti provozování letecké záchranky jak evropská, tak česká legislativa a Slováci se dokumenty, kterými by požadavky splnili, neprokázali. „Nabídka uchazeče Air Transport Europe s nabídkovou cenou 135 637 610,06 korun bez DPH se umístila na prvním místě celkového hodnocení nabídek,“ stojí v zápisu z jednání komise.

Hodnotící komise podle svých slov posuzovala výši nabídkových cen zakázky a po zdůvodnění ze strany uchazeče Air Transport Europe neshledala, že by některá z nabídek obsahovala mimořádně nízkou cenu. Odborná letecká veřejnost přitom poukazovala na nízkou nabídkovou cenu slovenské společnosti, která se má odvíjet od nižší pořizovací ceny strojů, které nemají požadovanou certifikaci, na rozdíl od konkurence, která nabídla stroje plně certifikované.

Kauzou letecké záchranky v Ústeckém kraji se proto bude znovu zabývat ÚOHS, až obdrží stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví a odborný posudek o tom, zda slovenské vrtulníky v tendru vypsané požadavky splňují. „Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem. Vzhledem k tomu, že Úřad si hodlá vyžádat odborné vyjádření Evropské agentury pro bezpečnost letectví, případně v předmětném správním řízení ustanovit znalce, přerušil předmětné správní řízení s cílem získat uvedené odborné vyjádření, případně znalecký posudek,“ stojí v závěru usnesení ÚOHS.

Ten ve svém předběžném rozhodnutí před časem konstatoval, že „Zadavateli – Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví se ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 veřejné zakázky ´Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu´ zadávané v otevřeném řízení“.

Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů zadavatele v zadávacím řízení se zákonem, tvrdí v dokumentu místopředseda Josef Chýle. A to zejména, jestli zadavatel – ministerstvo zdravotnictví - postupoval v souladu se zákonem při posouzení nabídky vybraného uchazeče, kterým je slovenská společnost Air Transport Europe, z hlediska existence mimořádně nízké nabídkové ceny. Proti výběru slovenské společnosti se postavila čeká firma DSA, která leteckou záchranku už několik let provozuje.

„Po předběžném posouzení dokumentace o veřejné zakázce není zřejmé, že se hodnotící komise zadavatele věcně a srozumitelně vypořádala s indiciemi nasvědčujícími existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce vybraného uchazeče, na které byl navrhovatelem v průběhu zadávacího řízení věrohodně a kvalifikovaně upozorněn ještě před posouzením nabídek,“ stojí dále v předběžném rozhodnutí.

Úřad proto podle své argumentace rozhodl v rozsahu nezbytně nutném k zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku zmiňovaného rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava“. Ministerstvo zdravotnictví mezitím nominovalo komisi novou, která rozhodla stejně jako její předchůdkyně. V přímém rozporu s jasnou dikcí nařízení ÚOHS.