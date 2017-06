Německo nedovolí Erdoganovi, aby během návštěvy mluvil ke krajanům

Gabriel také uvedl, že veřejná vystoupení Erdogana v Německu mimo nadcházející summit G20 by byla vzhledem k napětí mezi Berlínem a Ankarou „nevhodná“. Novináře, kteří jej v Rusku doprovázejí, také informoval, že Turecko ve středu oficiálně požádalo, aby Erdogan mohl promluvit ke krajanům žijícím v Německu.

Gabriel řekl, že Ankara žádost podala navzdory výslovné radě Berlína, aby tak nečinila. Německá vláda si podle šéfa diplomacie nepřeje žádný rozruch mezi tureckými občany a osobami s tureckým i německým občanstvím. „Turecku sdělíme, že jsme přesvědčeni o tom, že takové vystoupení v Německu není možné,“ uvedl Gabriel.

To, že je Gabrielovo stanovisko i oficiálním postojem celé vlády, dnes potvrdil vládní mluvčí Steffen Seibert.

„Je politováníhodné, že někteří politici v Německu se uchylují k nepřijatelným komentářům, aby získali body na domácí politické scéně,“ řekl mluvčí tureckého ministerstva zahraničí.

Turecko-německé vztahy se zhoršují postupně od nezdařeného loňského puče v Turecku. Ankara po něm zahájila masivní čistky, za což ji kritizuje nejen Berlín. Německá vláda nedávno rozhodla o stažení německých vojáků z turecké základny Incirlik, když Turecko opakovaně neumožnilo německým poslancům vojáky navštívit.

Diplomatickou roztržku vyvolalo i rozhodnutí neumožnit tureckým vládním politikům agitovat v německých městech před dubnovým tureckým referendem o kontroverzních změnách ústavy. Německo zase požaduje, aby turecké úřady propustily vězněného dopisovatele listu Die Welt Denize Yücela.

Německé tajné služby se obávají, že během schůzky nejvyšších představitelů předních světových ekonomik v Hamburku 7. a 8. července může Erdoganova přítomnost vyvolat demonstrace. Nelze přitom vyloučit srážky prezidentových stoupenců a odpůrců z řad pravicových a levicových organizací, příslušníků turecké menšiny či reprezentantů kurdských kruhů.

V květnu se podobná demonstrace odehrála před washingtonskou rezidencí tureckého velvyslance v USA, kam přišli proti Erdoganovi protestovat turečtí Kurdové. Členové turecké ochranky, kteří se do rvaček v americké metropoli zapojili, ale do Německa nepřijedou - Berlín jim to zakázal.

