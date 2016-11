Němeček a Dienstbier skončí 30. listopadu. Zeman se změnami souhlasí

Jmenování nových ministrů se má podle Hradu uskutečnit do konce listopadu. „Prezident republiky v zásadě vyjádřil s těmito návrhy souhlas,“ uvedl po schůzce Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se podle něj chystá sejít s Němečkem, aby mu poděkoval za práci. Potom přijme i oba kandidáty na ministerské posty. Končící ministr pro lidská práva a někdejší Zemanův protikandidát v prezidentských volbách Dienstbier tak zřejmě pozván nebude.

„Změny nejsou vedeny okamžitou naléhavostí, je to součást reakce ČSSD na výsledky voleb do krajů a také naší snahy zmobilizovat členy vlády maximálně před volbami do Poslanecké sněmovny,“ zdůvodnil Sobotka domluvený termín změny ve vládě.

Po zhruba dvouhodinové schůzce Sobotka zopakoval, že se chystá ke schůzkám i s ostatními ministry. Potom plánuje setkání s vicepremiéry za hnutí ANO a KDU-ČSL Andrejem Babišem a Pavlem Bělobrádkem, kteří už za své strany změny odmítli. „Na mé gusto to řekli příliš rychle a příliš brzy. Při vší úctě, oni nejsou v pozici předsedy vlády, nemají odpovědnost za celé fungování vlády,“ uvedl. Zdůraznil, že nechce porušit koaliční smlouvu, která dává právo šéfům koaličních stran nominovat ministry za své strany. „Jsem připravený koaliční smlouvu respektovat, ale nemohu se zbavit odpovědnosti za celou vládu,“ uvedl.

Jako s prvním z řady ministrů se Sobotka setká v pondělí s ministrem dopravy za ANO Danem Ťokem. „Můj názor je kritický,“ uvedl. Už dřív se nechal slyšet, že by zvažoval jeho odvolání, kdyby mohl. Dnes řekl, že ho hodnotit bude po celé sérii schůzek.

