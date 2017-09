Němci zhoršují uprchlickou krizi. Vývozem zbraní a neplněním klimatických slibů

Jak bojovat s příčinami uprchlické krize v Evropě? O tom se již dva roky intenzivně mluví v sousedním Německu, kam míří statisíce uprchlíků. Zejména situaci v zemích Blízkého a Středního východu často zhoršuje export zbraní evropských firem, včetně německých.

„Musíme se nejprve ptát, jaký je podíl naší politiky na příčinách uprchlické krize. Vývoz zbraní, obchodní politika, energetická a zemědělská politika. To musíme změnit,“ řekla pro týdeník Zeit prezidentka německé charitativní organizace Brot für die Welt Cornelia Füllkrug-Weitzelová.

Německé zbraně ve světě:

Podle ní musí Německo jako průmyslová země přijmout za tuto politiku odpovědnost a nezhoršovat podmínky v zemích, ze kterých lidé prchají do Evropy. To se podle ní týká také ochrany klimatu a zemědělské půdy.

Německo vyváží zbraně do Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů, do zemí, které fakticky způsobily humanitární krizi v Jemenu, připomenul týdeník Zeit.

Velká německá zbrojní pětka Airbus Defense & Space, Rheinmettal, ThyssenKrupp Marine Systems, Krauss-Maffei Wegmann, Dieh Defence. Zdroj: Zeit

Německá vláda v roce 2016 schválila zbrojním firmám samostatné exportní licence za 6,88 miliard eur. To je o tři miliardy více než o dva roky předtím. Včetně kolektivních licencí se jedná o vývoz zbrojního materiálu ve výši 13 miliard eur (338 miliard korun).

Cornelia Füllkrug-Weitzelová navrhuje, aby byl vývoz zbraní do Saúdské Arábie úplně zakázán. Pode ní by se měl i vývoz ručních zbraní radikálně přehodnotit. Právě takové zbraně hrají rozhodující úlohu na násilí v oblastech, ze kterých přicházejí uprchlíci. A dají se lépe pašovat i do zemí, kde probíhá ozbrojený konflikt.

Jeden z největších světových výrobců ručních zbraní je Heckler & Koch. Jeho zbraně zabijí jednoho člověka na planetě každých 13 minut. Server Deutsche Welle upozornil na jeho etický kodex.

Firma se na jaře 2016 zavázala, že bude zbraně vyvážet jen do bezpečných „zelených“ zemí. Tedy členských států NATO a jejích ekvivalentů (Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko). Nebude vyvážet zbraně do Saúdské Arábie, Egyptu, Spojených arabských emirátů, Ománu, dokonce ani Turecka a afrických zemí.

Puška pro teroristy celého světa

Nejznámější útočná puška firmy je G3, po kalašnikovu nejpoužívanější zbraň na světě. Od roku 1959 ji má ve výzbroji německá armáda a licenci na její výrobu získal Írán, Saúdská Arábie, Pákistán, Turecko, Mexiko. Tím se zbraň rozšířila do konfliktů po celé Zemi a do rukou teroristů, poukázal Deutsche Welle.

V souvislosti s nárůstem ozbrojených konfliktů na Blízkém a Středním východě, jež souvisí s takzvaným arabským jarem, upozornila agentura Bloomberg na to, že v tomto regionu roste import zbraní z východní Evropy.

„Nárůst prodejů zbraní roste se všeobecným nárůstem počtu ozbrojených konfliktů,“ uvedl Lucas Dos Santos z firmy BMI Research.

Největší exportéři zbraní 2011 až 2015 Spojené státy 33 % Rusko 25 % Čína 5,9 % Francie 5,0 % Německo 4,7 %

Zdroj: SIPRI Yearbook 2016

I když se velké konflikty, například s Islámským státem, zmírňují, stále očekává, že poptávka po zbraních zůstane v oblasti vysoká. Nejvíce na tom profituje z východoevropských zemí Bulharsko. Vývoz v roce 2016 přesáhl miliardu eur (26 miliard korun), na druhém místě je Česká republika.

Země mohou navázat na dobré vztahy z období studené války a těží z toho, že celosvětově export zbraní v letech 2012 až 2016 rostl o 8,4 procenta, což je nejvíce od roku 1990.

Česko podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu loni mimo země EU vyvezlo největší objem vojenského materiálu do Iráku. Zásluhu na tom mají lehké bitevníky Aero L-159.

Nárůst objemu exportu zbraní a zbrojního materiálu z ČR v letech 1999 až 2015 (v mil. EUR)

Zdroj: SIPRI/MPO

Podle Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu export zbraní a vojenského materiálu v roce 2016 dosáhl rekordní úrovně 18,6 miliardy korun, letos by měl překročit 20 miliard korun. Třetina objemu míří do zemí EU, čtvrtina do oblasti Středního východu.

