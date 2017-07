Export vojenského materiálu letos překročí 20 miliard. Nedostatku pracovníků navzdory

„Je dobré, že se daří dlouhodobě navyšovat export vojenského materiálu. Co je ještě lepší, že se mění jeho struktura ve prospěch vývozu sofistikované techniky s vysokým podílem přidané hodnoty,“ uvedl prezident asociace Jiří Hynek.

Nejvíce, zhruba o 30 procent, české zbrojovky exportovaly do zemí Evropské unie. V EU je nevýznamnějším obchodním partnerem České rrepubliky Slovensko s podílem šesti procent na celkovém vývozu. Na Střední východ směřuje téměř čtvrtina české produkce. Export do této oblasti významně ovlivnil vývoz bitevníků L-159 do Iráku, který se díky tomuto obchodu stal nejvýznamnějším exportním teritoriem loňského roku s deseti procenty celkového exportu. Spojené arabské emiráty mají podíl osm procent.

Za hranice míří hlavně letecká a pozemní technika, obě tyto komodity tvořily zhruba 30 procent. Dále jde o munici, energetické materiály, elektronická vybavení a výrobní zařízení a polotovary. Významný růst, a to ze sedmi na 11 procent, vykázal export elektronického vybavení. Export ručních palných zbraní se podílel na celkovém objemu čtyřmi procenty.

Export zbraní a vojenského materiálu z Česka v roce 2015 dosáhl 15 miliard, loni byl o zhruba tři miliardy korun vyšší. V roce 2016 byly vyvezeny střelné zbraně a střelivo do zemí mimo EU v hodnotě 3,4 miliardy korun. Nejvíc jich mířilo do USA, Kanady a Thajska.

Na konci loňského roku bylo v Česku 251 firem a dvě fyzické osoby držitelem povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Export pro české zbrojařské firmy představuje 90 procent jejich produkce.

