Němci se děsí Trumpova vítězství. Prý zhorší vztahy s Washingtonem

Trumpovo vítězství by po červnovém rozhodnutí Britů o vystoupení z osmadvacítky bylo druhým dramatickým zásahem do vztahů, na kterých Německo po desetiletí staví svou zahraničněpolitickou identitu - soudržnosti Evropské unie a spojenectví se Spojenými státy. Zatímco kampaň o brexitu němečtí politici odmítali komentovat v obavách, že by její výsledek negativně ovlivnili, v případě amerického prezidentského souboje dávají svůj názor najevo o poznání otevřeněji.

„To, co v nás vyvolává obavy, je mimo jiné jeho nepředvídatelnost,“ uvedl ve víkendovém rozhovoru německý prezident Joachim Gauck. „Nevíme, co bychom mohli od prezidenta Donalda Trumpa čekat,“ poznamenal také.

Ještě výrazně nediplomatičtěji se o 70letém miliardáři v uplynulých měsících vyjadřoval šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier. Trumpa v srpnu označil za kazatele nenávisti a srovnal ho s představiteli pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Jen o pár dní později mluvčí německého ministerstva zahraničí uvedla, že Steinmeier není v otázce výsledku amerických prezidentských voleb neutrální. Při pomyšlení na to, že se Trump stane prezidentem USA, prý pociťuje skutečnou úzkost.

Kampaň přitvrzuje a Donald Trump ukazuje prstem. Čtěte o tom:



Trump: Clintonovou chrání „totálně zmanipulovaný systém“





Slova Steinmeiera odrážejí obavy německé diplomacie z radikálních změn, které by s sebou mohlo vítězství republikánského kandidáta přinést. Na ministerstvu zahraničí se v této souvislosti podle německých médií skloňují slova jako izolacionismus, nezkušenost nebo nevypočitatelnost.

Na rozdíl od Gaucka, Steinmeiera i dalších politiků zachovává zatím německá kancléřka Angela Merkelová v otázce amerických prezidentských voleb mlčenlivost, i když podle pozorovatelů nikdo v jejím úřadě nepochybuje o tom, že by Trumpův úspěch vedl ke zhoršení německo-amerických vztahů. Koneckonců to byla právě Merkelová, kterou Trump v kampani opakovaně kritizoval za uprchlickou politiku a srovnával s demokratickou kandidátkou Clintonovou.

Obavy z vítězství kontroverzního kandidáta i překvapení z toho, že může mít stále tak silnou podporu, dávají najevo německá média, která kampaň ve Spojených státech již měsíce detailně sledují. Trumpa přitom nezřídka charakterizují jako populistu, který neváhá ponižovat a urážet své protivníky; jako člověka, jehož jediným programem je on sám; nebo jako muže, který může představovat nebezpečí pro celý svět.

Hillary Clintonová si oddychla. Přečtěte si, co ji hrozilo::



Úleva pro Clintonovou. FBI ji stíhat nebude

„Nemůžu tomu věřit a moje prsty se křiví, když to píšu, ale obávám se, že Donald Trump bude zvolen příštím prezidentem Spojených států,“ napsal dnes v komentáři na serveru Spiegel Online Georg Diez, který tím vyjádřil pocit nejen řady pozorovatelů, ale i velké části německých občanů.

V neděli zveřejněný průzkum agentury Emnid ukázal, že zhoršení vztahů mezi Berlínem a Washingtonem se v případě Trumpova vítězství obávají více než tři čtvrtiny Němců. Naopak v případě úspěchu Clintonové přes dvě třetiny Němců nečekají žádnou změnu ve vzájemné úzké spolupráci.

Preference občanů spolkové republiky jasně ukazuje i průzkum zveřejněný nedávno listem Bild am Sonntag, podle něhož by pro Clintonovou hlasovalo 74 procent Němců, zatímco pro Trumpa jen osm.

Skutečné hlasování bude podle amerických průzkumů výrazně vyrovnanější. Jak dopadlo, bude jasné ve středu nad ránem.

Z amerických voleb čtěte dále: