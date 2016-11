Trump: Clintonovou chrání „totálně zmanipulovaný systém“

Šéf FBI James Comey v neděli oznámil, že ani nově nalezené e-maily Clintonové z doby, kdy vedla americkou diplomacii, neukazují na žádné porušení zákonů. FBI tudíž podle něho neplánuje Clintonovou stíhat.

Zatímco volební štáb demokratů přijal prohlášení Comeyho s ulehčením, Trump na shromáždění v Detroitu prohlásil, že FBI nemohla v tak krátké době analyzovat všech 650 tisíc souborů elektronické pošty, které byly nalezeny. „Chrání ji teď zmanipulovaný systém. Je to totálně zmanipulovaný systém, říkám to už dlouho,“ prohlásil newyorský miliardář.

Přečtěte si, na co Trump svými slovy reaguje:



Úleva pro Clintonovou. FBI ji stíhat nebude

„Hillary Clintonová je vinna, ví to ona sama, ví to FBI, vědí to lidé. Teď je na Američanech, aby dali průchod spravedlnosti ve volbách 8. listopadu,“ řekl Trump svým stoupencům.

Své rozladění nad rozhodnutím FBI v neděli netajil ani republikánský kandidát na viceprezidenta Mike Pence. Při vystoupení v severokarolínském Hickory prohlásil, že „špatné zacházení s utajovanými informacemi je zločin“.

Comey předminulý týden v pátek oznámil Kongresu nález nového balíku pracovní elektronické pošty, kterou Clintonová odesílala proti pravidlům ze svého soukromého poštovního účtu. Svým prohlášením vyvolal kritiku proti federální agentuře kvůli možnému ovlivnění voleb. Preference republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa se skutečně taky začaly přibližovat Clintonové.

Z amerických voleb čtěte dále: