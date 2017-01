Největší hrozby v roce 2017

Na začátku letošního roku asi jen málokoho napadlo, že Britové nakonec v referendu skutečně rozhodnou o vystoupení země z Evropské unie, prezidentské volby v USA vyhraje miliardář Donald Trump nebo že komodity porostou strmě vzhůru. Nakonec se tyto nepravděpodobné události staly a to ovlivnilo celý finanční svět. Kupodivu spíše pozitivně, což si opět nikdo nemyslel.

Americké burzy lámou rekordy díky Trumpovým slibům, mohutným výdajům do infrastruktury a daňovým škrtům, daří se rovněž evropským akciím a surovinám. Britská libra sice oslabila, pro tamější firmy je to ale plus, protože se zvýší jejich konkurenceschopnost v cizině. Naopak se nenaplnily obavy z prudkého zdražení ropy, tvrdého přistání čínské ekonomiky či zhroucení Evropské unie pod přílivem uprchlíků.

Hrozba ze Západu

Letos proto světové hospodářství a finanční trhy zažívají skvělé časy. Největší světová ekonomika USA šlape na plné obrátky a daří se rovněž tuzemskému hospodářství, které táhne vzhůru export a utrácení domácností. Ostatně není se čemu divit, nezaměstnanost je nejnižší za posledních osm let.

Přesto se mohou na jasné obloze objevit mraky, které jsou schopny velice rychle současnou idylu proměnit v pořádnou bouřku. Čeho se tedy obávat v příštím roce? Na základě ankety mezi experty z České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, UniCredit Bank, Raiff eisenbank, J&T Banky, Saxo Bank a X-Trade Brokers týdeník Euro vybral tři velká rizika pro českou a světovou ekonomiku, která sice nejsou vždy úplně nepředvídatelná, ale jejich dopad může velmi překvapit. Je přitom mezi nimi i pár „černých labutí“, což jsou nepředvídané jevy s velkým dopadem.

Svět v roce 2016: mocní pod palbou

Rizika pro českou ekonomiku

1. Nepovedené ukončení kurzového závazku

Skutečnost, že Česká národní banka hodlá v příštím roce ukončit intervence na oslabení koruny, je známá. Otázkou ovšem je, zda při něm nedojde k prudkým výkyvům kurzu koruny, ať už směrem k posílení vůči euru, nebo k oslabení.

Jak nepovedený exit z intervencí vypadá, se mohly přesvědčit finanční trhy v roce 2015, kdy švýcarská centrální banka přestala bránit frank před posílením pod hranici 1,20 švýcarského franku za jedno euro. Došlo ke zpevnění franku vůči euru až o třicet procent, šokované banky musely dokonce na třicet minut zastavit obchodování se švýcarskou měnou. Následně došlo k prudkému zpomalení švýcarského hospodářství, protože tamní firmy se obtížně prosazují v cizině.

2. Volby v České republice

V příštím roce se konají volby do Poslanecké sněmovny, které již nyní vyhrocují vztahy mezi koaličními stranami. Populismus a špinavá předvolební kampaň tak mohou být častějšími jevy než letos. „Předvolební rozdávání ‚dárečků‘ hrozí neadekvátní fiskální expanzí a ‚projedením‘ peněz,“ upozorňuje ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Ostatně dramatické zvyšování výdajů již Česká republika zažila před volbami v roce 2006. Zářez do státních financí nemusí být ovšem jediným dopadem voleb. V případě vítězství extremistických politických uskupení by podle analytika České spořitelny Jiřího Polanského došlo ke snížení ratingu země, snížení zahraničních investic a růstu nezaměstnanosti.

3. Potíže automobilového průmyslu a stavebnictví

Ochlazení prodejů aut v Evropě, které jsou na rekordech, by pocítilo rovněž tuzemské hospodářství. „Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl představuje čtvrtinu celého zpracovatelského průmyslu, byl by to zásadní problém pro celou ekonomiku,“ uvádí Petr Dufek, analytik Československé obchodní banky. Hrozbou pro celé hospodářství by bylo rovněž pokračování obtíží stavebnictví, které čeká na zvýšení peněz z veřejných rozpočtů.

Rizika pro světovou ekonomiku

1. Faktor Trump

S novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem po celém světě vznikají obavy, zda nerozpoutá obchodní války, a to zejména s Čínou. Uvalení vysokých cel a administrativních překážek na čínské zboží proudící na amerických trh by jistě vyvolalo reakci na čínské straně. Zrušení zakázek na dodávky amerických letadel a dalšího zboží či zákaz prodejů iPhonů by mohly být mezi prvními odvetnými opatřeními.

Donald Trump (Foto: Reuters)

Obchodní válku by však odskákala zejména Čína, která spoléhá na export daleko víc než USA. Zpomalení a recese Číny by však způsobily propad cen komodit na celém světě a další potíže v Asii.

2. Evropská politika

Evropu čeká supervolební rok, kdy se budou konat prezidentské volby ve Francii, předčasné volby v Itálii a parlamentní volby v Německu a Nizozemsku. V úspěch věří řada populistických až extremistických stran, které povzbudilo Trumpovo vítězství v USA. Italské Hnutí pěti hvězd přitom dokonce koketuje s opuštěním eura. „Pokud by vystoupila Itálie z eurozóny, děly by se velké věci,“ uvádí hlavní analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta s tím, že by mohly být ohroženy pohledávky věřitelů Itálie. Úspěch populistů by mohl velice rychle zničit projekt eura a rozkolísat celou evropskou ekonomiku, což by nepříznivě pocítilo rovněž tuzemské hospodářství.

3. Kroky centrálních bank

Od finanční krize v roce 2008 žije vyspělý svět v prostředí nízkých úrokových sazeb a tisknutí levných peněz. Problémy nicméně nevznikají v době, kdy sazby klesají, ale naopak, když začínají růst. Ostatně před krizí začaly v USA růst sazby, což nakonec vyústilo v hypoteční krizi v roce 2007, kterou o rok později následovala krize finanční. Celý svět je nyní závislý na levných penězích a jejich zdražování může mít nečekané dopady. Například by se zreálnily ceny akcií, dluhopisů a komodit, což by investorům způsobilo velké ztráty a snížení jejich ochoty utrácet či investovat. Výsledkem by bylo zpomalení ekonomik po celém světě.

Již nyní posilování dolaru vede k odlivu kapitálu především z asijských rozvíjejících se zemí. Jeho další posilování by mohlo mít neblahé důsledky. „Katalyzátorem asijské krize v roce 1997 byl také posilující dolar,“ varuje ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Pesimistův průvodce agentury Bloomberg pro rok 2017

Trumplandia

Po svém nástupu do Bílého domu popularita Donalda Trumpa prudce vystřelí vzhůru poté, co republikány ovládaný Kongres schválí obrovské státní výdaje. V době, kdy je v USA plná zaměstnanost, povedou stimuly k nedostatku pracovních sil a růstu mezd, odhaduje Joel Naroff, zakladatel konzultační firmy Naroff Economic Advisors. „To přinutí Fed bojovat s rostoucí inflací,“ tvrdí. Dopadem bude krach realit, což poškodí banky a celý finanční systém. V příštím roce zároveň začnou masivní protesty v ulicích amerických měst proti Trumpovi poté, co se pokusí zvrátit opatření předchozího prezidenta Baracka Obamy. Trump zavede v městech zákaz vycházení.

Jalta 2.0

Trumpova politika izolacionismu a agresivita ruského prezidenta Vladimira Putina postaví německou kancléřku Angelu Merkelovou před nelehkou volbu: začít zbrojit v Evropě proti Rusku, nebo dát na Trumpovu radu a uzavřít s Putinem další dohodu o rozdělení sfér vlivu ve východní Evropě. Situace dopadne tak, že Merkelová a Trump uznají vliv Ruska v Ukrajině, Bělorusku a Sýrii. Pro Putina půjde o velký triumf, který po 26 letech od kolapsu Sovětského svazu opět obnoví prestiž Ruska.

Sovětská vojenská přehlídka (Foto: Reuters)

Kim trumfne Trumpa

Severokorejský diktátor Kim Čong-un bude šokovat svět, když se prokáže, že Severní Korea dokáže sestrojit miniaturní nukleární nálož na raketě, schopnou zasáhnout západní pobřeží USA. Kvůli strachu z ukončení americké vojenské pomoci začnou Saúdská Arábie a Japonsko mohutně zbrojit.