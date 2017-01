Nečasová a Rittig dostali za vyzrazení zprávy BIS podmínky

Rittig se podle nepravomocného verdiktu dověděl v roce 2012 od Nečasové a ministra zemědělství Petra Bendla (ODS), že premiér Petr Nečas (ODS) dostal utajený materiál. Lobbista dovodil, že se týká právě jeho, a proto poslal svého advokáta na schůzku s Nečasovou, která právníkovi obsah zprávy sdělila. Rittig pak údajně mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti s majetkovou účastí státu.

„Máme za prokázané, že se paní Nečasová k obsahu zprávy dostala, i když není jasné jak, a že byl obsahem jednání, které vedla s panem Michalem,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Novák. „Nebyl to pan Jindra, kdo vzbudil v panu Michalovi úmysl spáchat trestný čin. Podle toho, co máme zaznamenáno, to byl výhradně pan Rittig,“ doplnil, proč bývalého poradce a Rittigova obchodního partnera soud jako jediného osvobodil.

Čtveřice obžalovaných vinu odmítá. Nečasová se vyhlášení rozsudku nezúčastnila, její advokát si tak ohledně odvolání musel ponechat lhůtu na rozmyšlenou. Odvolávat se spíše bude i státní zástupce Rostislav Bajger, který pokládá uložené tresty za nepřiměřeně mírné.

Rittig dnes zopakoval, že obžaloba je absurdní a že žádný trestný čin nespáchal, protože on ani Nečasová utajované skutečnosti neznali. Kritizoval také použití odposlechů z jeho schůzek v hotelu Ventana. Poukázal na nedávné rozhodnutí vrchního soudu v kauze bývalého hejtmana Davida Ratha. Soud odposlechy z důkazního materiálu vyloučil.

Podívejte se na vybrané pasáže ze 114stránkové žaloby proti Petru Nečasovi:

„Nečekal jsem to, ale rozumím tomu. Pan doktor jde za rok do důchodu, tak pochopil, že by se to táhlo asi dlouho, tak radši, aby to měl za sebou,“ uvedl Rittig na adresu soudce. Dalších kauz se vůbec nebojí, řekl. Obviněn je z vytunelování firmy Oleo Chemical nebo v případu jízdenek pro pražský dopravní podnik. Soud dnes k Rittigovi přistupoval jako k bezúhonnému, protože jediný jeho trest za rozkrádání svěřené prodejny potravin pochází z 80. let.

Nečasová zdůrazňovala, že popsaným skutkem by ohrozila jak své zaměstnání, tak i premiéra, s nímž v té době měla už dlouholetý vztah. Od Nečase prý dostala úkol, aby zkontaktovala lidi z okolí ministra zemědělství a tlumočila jim premiérovu nelibost nad děním v resortu, a proto jednala s Michalem. „Nám se zdá, že to vystoupení se asi poněkud nebude úplně přesně shodovat se skutečností,“ komentoval soudce dnešní závěrečnou řeč Nečasové.

Dnešní verdikt je vůbec prvním rozsudkem, který Nečasovu současnou manželku uznal vinnou v souvislosti s policejním zásahem na úřadu vlády z června 2013. Žena čelí i dalším obžalobám. Za ohrožení utajované informace mohla dostat vzhledem k funkci, kterou zastávala, dva roky až osm let vězení. Rittigovi, Michalovi a Jindrovi hrozily maximálně tři roky. Státní zástupce požadoval pro Nečasovou tříletou podmínku a pětiletý zákaz činnosti, pro trojici mužů chtěl podmínku v poloviční délce a peněžité tresty.

