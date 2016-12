Nadějná zpráva pro penzisty: klesl schodek důchodového účtu

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes řekl, že ministryně práce koalici brzy předloží návrh vyšší valorizace penzí. Podle záměru by se důchody měly zvyšovat o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny a o růst nákladů důchodců místo růstu nákladů všech domácností. Doporučila to důchodová komise, kterou tvoří zástupci sněmovních stran a experti. Pokud by se koalice na návrhu shodla, bylo by ho podle Sobotky možné prosadit ještě do podzimních voleb.

Důchodový systém je dlouhodobě v minusu. Díky růstu ekonomiky, vyšší zaměstnanosti i růstu mezd - a tedy vyšším odvodům - do něj přiteklo víc peněz. Příjmy za první tři čtvrtletí letos činily 276,38 miliardy. Bylo to o 15,5 miliardy víc než ve stejném období loni. Předloni se od ledna do září vybralo na penze 247,12 miliardy.

Výdaje rostly pomaleji než příjmy, vybranou částku ale převyšují. Schodek letos klesl na 14,94 miliardy. Loni za první tři kvartály činil 22,03 miliardy a předloni 28,63 miliardy korun.

Rostou hlavně výdaje na starobní penze. Suma na invalidní a pozůstalostní důchody se příliš nemění. Celkem se na penze vyplatilo letos do konce září 291,33 miliardy. Na starobní důchody z toho putovalo 235,07 miliardy. Loni se v prvních třech čtvrtletích do starobních penzí poslalo 229,73 miliardy a předloni 222,53 miliardy korun.

Podle důchodové komise by nový model valorizace představoval zvýšení výdajů zhruba o 2,9 miliardy korun ročně. Sobotka dnes řekl, že takovou částku by státní rozpočet unesl. Podle premiéra je nutné zabránit rozevírání nůžek mezi důchody a mzdami.

Komise ve svých podkladech uvádí, že změna valorizace má zabránit propadu řady seniorů a seniorek do chudoby. Kolem roku 2040 by s nynějším tempem růstu penzí na hranici chudoby byla pětina starobních důchodců a důchodkyň. Změna má starším lidem podle komise zajistit i větší „participaci na růstu blahobytu společnosti“. Zatímco HDP mezi roky 2000 a 2015 vzrostl o 92 procent, důchody o 81 procent. Mzdy se nominálně zvýšily proti roku 1989 osmkrát, penze sedmkrát. Životní náklady důchodcům rostly také rychleji než ostatním, shrnula komise. Nový valorizační model navrhla prý s ohledem na dopady do rozpočtu.

Podle dřívějších propočtů ministerstva práce by za čtvrtstoletí rozdíl výdajů na důchody s novou valorizací proti dnešnímu modelu činil kolem 1,5 procenta HDP, výdaje by byly tedy o 68 miliard vyšší. Celkový dluh důchodového účtu by dosahoval 111 procent HDP. V dnešních hodnotách je to skoro pět bilionů korun, tedy víc než čtyři nynější státní rozpočty.

