Nacionalismus, Izrael a migrační krize. Obama v OSN nabízel recepty na světové problémy

Prezident varoval před extremismem, krajním nacionalismem i levicovým a zejména pravicovým populismem. „Nemůžeme tyto trendy ignorovat, jsou odrazem nespokojenosti mnoha našich občanů,“ prohlásil. Národy by měly odmítnout autoritářství a vydat se cestou otevřených společností. „Myšlení, které preferuje vládu silných mužů před skutečnou demokracií, je špatné,“ zdůraznil.

Svět potřebuje nové tržní modely a vstřícné vládnutí přístupné lidem, řekl Obama. „Věřím v liberální vládu s úctou ke spravedlnosti a lidským právům,“ konstatoval. V 21. století svět podle amerického prezidenta ekonomicky prospívá jen proto, že otevřel podnikatelům přístup k informacím a umožnil nezávislost médií. „Demokracie je těžká práce, která trvá po generace, ale výsledky za to stojí.“

Přestože Obama věnoval svůj projev především úvahám o stavu světové politiky a o řešení globálních problémů, několik poznámek adresoval i jednotlivým státům. Izrael si podle Obamy musí uvědomit, že nemůže věčně okupovat a osídlovat palestinská území. Palestinci zase musejí ustat v obviňování a uznat legitimitu Izraele.

Rusko prezident USA kritizoval za to, že se silou snaží obnovit svou „ztracenou slávu“. Pokud se Rusko bude dál vměšovat do záležitostí svých sousedů, „může to být doma v Rusku populární a povzbudí to nacionalismus, ale časem to jen poškodí ruskou image a sníží bezpečnost jeho vlastních hranic,“ varoval Obama.

Za vážný problém označil klimatické změny. „Pokud nebudeme jednat energicky, zaplatíme za to masovou migrací, zaplavenými městy, lidmi bez domovů, úbytkem potravinových rezerv a konflikty vyvolanými zoufalstvím,“ prohlásil prezident Spojených států, jehož funkční období skončí v lednu příštího roku.

