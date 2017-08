Na Slovensku se hroutí vládní koalice. SNS vypověděla smlouvu

Slovenská národní strana (SNS) vypověděla koaliční smlouvu. Pád vlády to ale neznamená. Pokud by o něj SNS usilovala, musela by se pokusit prosadit nedůvěru kabinetu. SNS prý jednostranně koaliční smlouvu vypovědět nemůže, jelikož dohoda stanovuje, že zrušení smlouvy musí být písemné a musejí ho podepsat předsedové všech tří koaličních stran.