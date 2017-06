Další peníze pro Řecko. Eurozóna schválila nový úvěr

Řecko jednalo s evropskými věřiteli o ukončení druhé prověrky záchranného programu, které je podmínku uvolnění další části peněz ze záchranného úvěru, několik měsíců. Nové peníze nutně potřebuje k červencovému vyrovnání splatných dluhů v sumě sedmi miliard eur (184 miliard korun).

Euroskupina potvrdila, že po dokončení záchranného programu v příštím roce by měla rozhodnout o opatřeních, která dál sníží řeckou dluhovou zátěž. Eurozóna je podle prohlášení připravena prodloužit splatnost dluhopisů a dál odložit platby úroků. Některé úrokové platby by podle šéfa euroskupiny Jeroena Dijsselbloema mohly být odloženy až o 15 let.

Zasedání ministrů financí eurozóny se zúčastnila i šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová. Ta po něm oznámila, že navrhne vedení fondu, aby v zásadě schválil nový úvěr pro Řecko, velikost půjčky ale neuvedla, Šéfka MMF konstatovala, že Řecko pokročilo v plnění reforem dohodnutých s věřiteli a pokrok je patrný i v postoji eurozóny ke zmírnění řeckého dluhu. Nová dlužní úleva byla pro MMF podmínkou zapojení se do finanční pomoci Řecku.

Euroskupina ocenila Atény za nedávné schválení dalších reforem, které po nich požadovali věřitelé jako podmínku dokončení nynější prověrky záchranného programu a uvolnění dalších úvěrů. Řecký ministr financí Euklidis Tsakalotos rozhodnutí přivítal a označil je za „velký krok vpřed“.

Řecku v červenci vyprší splatnost dluhů za zhruba sedm miliard eur, které by bez uvolnění nové části úvěru z třetího záchranného programu nebylo schopno splatit. Země, která je už sedmý rok v dluhové krizi, by se podle vlády chtěla ještě toto léto začít vracet na trh dluhopisů.

