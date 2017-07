Ministerstvo zablokuje první nelegální web s nabídkou hazardu

Ministerstvo financí zařadilo první web na seznam nepovolených sázkových her. Zablokovány budou internetové stránky 1xbet.com, za kterými stojí firma 1X Corp NV se sídlem na karibském ostrově Curaçao. Vyplývá to z webu ministerstva financí. Poskytovatelé internetového připojení a banky 14 dnů na to, aby zahájily blokaci webové stránky a blokaci plateb souvisejících s bankovním účtem firmy, kam sázející posílají peníze.