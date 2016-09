Migranti, nebo podpora. Merkelová si podle Seehofera musí vybrat

Pokud německá kancléřka Angela Merkelová nepřistoupí na stanovení limitu pro přijímaní uprchlíků, nepodpoří ji šéf sesterské Křesťanskosociální unie CSU Horst Seehofer ve volbách. Seehofer to řekl v rozhovoru s magazínem Spiegel. Takový postup by znamenal zlom v desítkách let trvající tradici, podle které Křesťanskodemokratická unie (CDU) a CSU mají společného kandidáta na kancléře.