Evropští ministři se dohodli na postupu proti daňovým rájům

„Netrestáme, rádi bychom změnili jejich motivaci. To je základní princip,“ poznamenal ministr. Dnešní dohoda je základem pro to, aby konečný evropský seznam nespolupracujících ekonomik mohl vzniknout do konce příštího roku.

Podle eurokomisaře pro euro Valdise Dombrovskise by se měli evropští mezinárodní partneři držet v daňových otázkách přísných pravidel transparentnosti, spravedlivého zdanění a dobré správy daní. „Dnes jsme udělali velký kus práce, ministři se shodli na kritériích, podle nichž budou státy prověřovány,“ podotkl komisař.

Podle českého ministra financí Andreje Babiše debata v této věci směřuje k prověřování ochoty dané země poskytovat daňové informace. „A hlavně, zda ta země umožňuje optimalizovat daně tím, že firma v ní nevykonává žádnou činnost, ale jen optimalizaci daní,“ poznamenal ministr.

Evropská komise v polovině září zveřejnila seznam osmi desítek států z celého světa, u kterých je vyšší riziko vyhýbání se daňovým povinnostem. Jsou mezi nimi jak země běžně označované za daňové ráje, tak i vyspělé ekonomiky včetně například Spojených států či Austrálie.

Přečtěte si, jak jsou na tom s firmami v daňových rájích Češi:



Českých firem s vlastníkem v daňovém ráji letos ubývá





Experti komise opakovaně zdůrazňovali, že soupis není onou budoucí černou listinou, ale jen výchozím podkladem, vzniklým na základě technických kritérií jako jsou údaje o ekonomice, finančních aktivitách či právních strukturách a daňové správě.

Země, u nichž nakonec EU k prověřování skutečně přistoupí podle dnes domluvených pravidel, budou informovány do konce ledna, uvedl dnes Dombrovskis.

„Slovo 'daně' by bylo jednoslovným shrnutím dnešního jednání,“ poznamenal na tiskové konferenci Kažimír. Ministři totiž také jednali teprve o několik dní starém návrhu evropské exekutivy na reformu firemních daní, tedy o nové verzi návrhu na konsolidovaný daňový základ. Původní plán z roku 2011 členské země nepodpořily, nyní se ale podle slovenského ministra Kažimíra atmosféra v EU změnila.

Návrh v první fázi počítá se vznikem jednotného souboru pravidel pro výpočet zdanitelných zisků. Až poté by měla přijít aplikace pravidel na příjmy, kterých nadnárodní firmy dosahují napříč celou EU. Takto zjištěný daňový základ by se pak mezi členské země rozděloval podle dohodnutého klíče založeného například na aktivitách společností v daném státě, který by si zachoval právo rozhodovat o daňové sazbě.

Podle ministra Babiše nemá Praha k první fázi výhrady, následný postup však podle něj bude ještě vyžadovat „konkrétnější debatu“.

Ministři dali dnes kromě jiného také najevo, že dohoda nad návrhy Evropské komise, jak řešit takzvané hybridní nesoulady by mohla být hotova do konce roku.

O politice vůči daňovým rájům čtěte více:

Pokuta ve výši úspory. Británie postihne pomoc s krácením daní

Půjčky podle J&T: po Kypru našla další daňové ráje