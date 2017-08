Merkelová zahájila předvolení kampaň. Vyzývá k posílení EU

Strana Merkelové je spolu se sesterskou Křesťanskosociální unií (CSU) favoritem voleb. Kancléřka chce během předvolební kampaně stejně jako její hlavní soupeř a předseda sociální demokracie Martin Schulz projet celé Německo. Oba kandidáty na post kancléře čeká začátkem září přímý televizní souboj.

CDU slibuje větší podporu rodinám a bezpečnostním složkám. SPD, která je v průzkumech veřejného mínění s odstupem zhruba 15 procentních bodů druhá, zase bezplatné školství nebo růst důchodů.

„Žijeme ve vzrušených časech, kdy mnoho věcí není tak jasných, jak bychom chtěli,“ prohlásila kancléřka v narážce na situaci na Korejském poloostrově a na ostrou polemiku mezi Washingtonem a Pchjongjangem. Evropská unie ale má podle ní dostatek nástrojů k tomu, aby ochránila své hodnoty, tedy solidaritu, spravedlnost a sociálně tržní ekonomiku. „Nejdůležitější ze všeho je ale ochrana lidské důstojnosti,“ dodala podle agentury DPA Merkelová.

Spolková kancléřka svým příznivcům připomněla hospodářské úspěchy, jichž země za 12 let pod jejím vedením dosáhla. Od roku 2005, kdy byla poprvé zvolena do čela vlády, se snížila nezaměstnanost na nejnižší úroveň od sjednocení země. Plné zaměstnanosti, kdy je podíl lidí bez práce nižší než tři procenta, chce CDU dosáhnout do roku 2025.

