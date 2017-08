Merkelová může být v klidu. CDU drží velký náskok na sociální demokraty

Necelých šest týdnů před parlamentními volbami si německé konzervativní strany CDU/CSU udržují výrazný náskok před druhými sociálními demokraty (SPD). Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnily časopis Stern a televizní stanice RTL. Zatímco straně kancléřky Angely Merkelové a jejímu bavorskému spojenci by hlas dalo 39 procent dotázaných, socialisté Martina Schulze by dostali o celých 16 procentních bodů méně hlasů.