Měl jsem vliv. Exposlanec Šnajdr popřel, že by od Nečase potřeboval „trafiku“

„Kategoricky vylučuji, že by mi učinili nabídku, slib, či mi dokonce dali jakýkoliv úplatek. Vylučuji, že by to mým prostřednictvím učinili směrem k mým kolegům Ivanu Fuksovi a Marku Šnajdrovi. Vylučuji, že bych o to já osobně žádal,“ vypověděl u Obvodního soudu pro Prahu 1 Tluchoř.



K rozhodnutí, že za složité situace v ODS složí mandát, prý v listopadu 2012 dospěl jako první Šnajdr, který to Tluchořovi zatelefonoval. Tluchoře to prý do té chvíle nenapadlo, ale nápad se mu zalíbil. Na setkání v Hrzánském paláci pak později premiérovi „absolutně nepodmíněně“ sdělil, že se Šnajdrem a s Fuksou ze Sněmovny odejdou. „Na schůzce jsme se rozhodně nebavili o tom, že bych měl dostat nějakou funkci,“ uvedl.