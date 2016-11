Mayová trvá na kontrole pohybu osob z EU do Británie

„Naším plánem je zajistit kontrolu pohybu osob z Evropské unie do Británie. Naším plánem je … vyjednat volný obchod se zbytkem světa,“ prohlásila Mayová. Reagovala tak mimo jiné na dotaz, zda chce setrvat v celní unii s EU.

Předsedkyně vlády zároveň odmítla jednostranně garantovat všechna práva pro občany ze zemí EU, kteří pobývají v Británii, pokud nebude totéž zajištěno pro Brity v zahraničí.

Premiérka se opřela o nejnovější statistická data, která ukázala, že míra nezaměstnanosti v zemi v prvním čtvrtletí neočekávaně klesla na 11leté minimum. „Tyto údaje o zaměstnanosti ukazují sílu základů naší ekonomiky,“ řekla Mayová poslancům s tím, že Británie má ambice stát se stěžejní silou v mezinárodním volném obchodu.

Kritika Dijsselbloema

Šéf takzvané euroskupiny Jeroen Dijsselbloem dnes kritizoval očekávání britského ministra zahraničí Borise Johnsona, že si Londýn udrží po brexitu přístup k jednotnému trhu EU a zároveň omezí volný pohyb osob mezi oběma stranami. To Dijsselbloem označil za nereálné.

„Říká věci, které jsou intelektuálně nemožné, politicky nedosažitelné, takže si myslím, že nenabízí Britům poctivý obraz toho, co je k dispozici a čeho lze dosáhnout v těchto jednáních,“ řekl Dijsselbloem stanici BBC. Euroskupina sdružuje ministry financí zemí eurozóny.

Dijsselbloem, který je ministrem financí Nizozemska, tak reagoval na nedávný Johnsonův rozhovor s deníkem Hospodářské noviny.

Mýtus volnosti

„Volný pohyb osob jako základ EU je mýtus,“ tvrdil mimo jiné Johnson. Přitom od červnového referenda, ve kterém britští voliči rozhodli o odchodu Británie z EU, unijní politici opakovaně varují, že Londýn nemůže očekávat, že si bude vybírat z pravidel unie jen to, co se mu hodí.

Výsledek brexitu bude podle Dijsselbloema ztrátou pro obě strany. Ty by se proto měly zasadit alespoň o to, aby bez vypjatých emocí tyto ztráty co nejvíce minimalizovaly.

„Můžeme se snažit minimalizovat škody, ale bude to krok zpátky. A to je to, o čem by Boris Johnson měl začít mluvit,“ upozornil šéf nizozemské státní kasy.

Dijsselbloem při jiné příležitosti dnes v Londýně prohlásil, že vyjednávání o brexitu bude trvat podstatně déle než dva roky, které předpokládá lisabonská smlouva o fungování EU, protože vyjednávání budou velmi složitá.

Čtěte dále: