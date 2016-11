Britové chtějí chránit cizince a obchod bez bariér, tvrdí Johnson

„Boris Johnson mě ujistil, že britská vláda udělá všechno pro to, aby nevznikly žádné tendence, které by ohrožovaly život občanů, kteří přicházejí z Evropské unie do Británie,“ řekl novinářům po jednání s Johnsonem český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Připomněl útoky zejména na cizince ze střední a východní Evropy, k nimž krátce po referendu o brexitu docházelo. „Dostalo se mi ujištění, že britská vláda v tomhle dělá velmi mnoho, že bezpečnost roste a že je schopna garantovat, že nějaké útoky proti našim občanům budou do budoucna vyloučeny,“ řekl Zaorálek. „Vážíme si přítomnosti Čechů ve Spojeném království, stejně jako všech tří milionů evropských občanů. Fantasticky přispívají naší společnosti,“ řekl Johnson. „Jejich práva samozřejmě budou chráněna,“ zdůraznil.

Ministři také zdůraznili, že Česko a Británii pojí úzké vztahy a mělo by tomu tak být i po brexitu. Johnson v této souvislosti zmínil i obchodní výměnu - podle českého ministerstva průmyslu loni ČR vyvezla do Británie zboží za 206,6 miliardy korun a dovezla zboží za 73,4 miliardy. „Nebylo by šílené uvalit cla, kvóty nebo jinou byrokratickou zátěž na tento volný obchod? My to nechceme,“ řekl Johnson.

Britský ministr také Zaorálka ujistil, že Londýn je připraven zachovat už dříve oznámený harmonogram odchodu z EU. Podle něj by vláda premiérky Theresy Mayové měla oficiální žádost podat příští rok v březnu, poté by začala dvouletá lhůta, během níž musí Británie a EU vyjednat podobu vzájemných vztahů po brexitu. O harmonogramu kroků vznikly pochybnosti, když britský soud rozhodl, že odchod z EU musí kromě voličů schválit i parlament, v němž převažují odpůrci brexitu.

Dále čtěte:

Klíčový verdikt o brexitu padne nejspíš až začátkem roku

Brexit se parlamentnímu hlasování vyhne, věří v úspěch odvolání Mayová