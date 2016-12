Britský parlament podpořil vládu. Brexit se spustí do března

Poslanci se vyslovovali k výzvě opozičních labouristů, aby konzervativní vláda premiérky Theresy Mayové zveřejnila svou strategii ohledně takzvaného brexitu. To kabinet dosud odmítal s poukazem na to, že by to oslabilo pozici Londýna při vyjednávání s Bruselem.

Mayová v úterý se zveřejněním plánů souhlasila, ale na oplátku požádala poslance, aby respektovali výsledek červnového referenda, v němž Britové o brexitu rozhodli, a aby podpořili časový rozvrh vlády pro výstup z evropského boku. Právě o tomto klíčovém vládním dodatku dnes poslanci hlasovali. Labouristickou výzvu podpořili i jako celek.

Podle britského tisku se Mayová rozhodla souhlasit se zveřejněním plánů vlády ohledně brexitu i proto, že labouristickou výzvu se chystalo podpořit nejméně 40 konzervativních poslanců.

Čtěte dále:

Přečtěte si komentář deníku Financial Times o cestě Británie z Unie: