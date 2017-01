Mám obrovské škody, stěžuje si Babiš na zákon o střetu zájmů

Mezi majetkem, který Babiš po středečním schválení normy převede, budou i elektronická média, tedy i servery iDnes.cz a Lidovky.cz.

Babiš zopakoval, že Zemana o stížnost nežádal, prezident podle něj ale svoje veto fundovaně odůvodnil. Pokud by se prezident na Ústavní soud neobrátil, zákon nechá posoudit klub ANO, potřebuje k tomu získat 40 podpisů zákonodárců. Klub druhé nejsilnější sněmovní strany přitom má o sedm členů víc.

„Řeším to komplexně. Musím se zbavit i firmy, ve které jsou i tato média i fond, ale mám na to de facto jen nějaké dva týdny,“ uvedl Babiš na dotaz, zda se zbaví i elektronických médií, jejichž vlastnictví novela zákona neomezuje. Zopakoval, že sociální demokracie Bohuslava Sobotky na něj udělala podraz, když norma má platit ihned po publikaci ve Sbírce zákonů, nikoli až po volbách pro členy nového kabinetu.

Babiš také uvedl, že se změně nebrání. Připomenul, že do fondu převádí svůj majetek i nastávající prezident Spojených států Donald Trump. „Ale ne, že na to mám dva týdny, je to jedna z největších firem v zemi a způsobuje mi to obrovské problémy,“ uvedl.

Babišův Agrofert Agrofert je největší producent v českém zemědělství a potravinářství, dvojka v chemickém průmyslu a významný subjekt i v lesnictví a médiích. Koncern zaměstnává víc než 34 tisíc lidí, jeho nekonsolidované tržby loni byly 214 miliard korun.



Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, Babiš má i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko. Úprava ohledně médií předpokládá, že člen vlády bude muset nejpozději do dvou měsíců od nástupu do kabinetu ukončit provozování televize a rozhlasu nebo vydávání periodického tisku, případně společnost opustit. Pokud by z firmy neodešel, ztratil by v ní hlasovací práva.

Zákon ve středu podpořili poslanci většiny sněmovních stran. Proti hlasovali zástupci ANO a hnutí Svoboda a přímá demokracie. Poslanci za Úsvit se hlasování zdrželi.

Podle zákona nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš nyní vlastní skupinu Agrofert stoprocentně.

