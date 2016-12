Ruský velvyslanec v Turecku byl zastřelen. Útočník se mstil za Sýrii

„Terorismus neprojde. Budeme odhodlaně proti němu bojovat. V našich srdcích navždy zůstane památka na vynikajícího ruského diplomata Andreje Karlova,“ řekla mluvčí. Atentát považuje Moskva za teroristický čin.

„Jsme ve spojení s tureckými oficiálními představiteli, kteří nás ujistili, že bude provedeno pečlivé a zevrubné vyšetřování. Vrazi budou potrestáni,“ řekla Zacharovová. Rusko podle ní ještě dnes o atentátu vyrozumí ostatní členy Rady bezpečnosti OSN a v radě očekává „poctivou a otevřenou debatu“.

Útok se udál podle prvních informací během otevření výstavy pořádané v Ankaře ruským velvyslanectvím. Útočník se podle očitých svědků mstil za situaci v severosyrském Halabu (Aleppu), kde se po boku vládních vojsk na bojích podílelo ruské letectvo. Podle tureckých médií se pachatele podařilo zasahující policii nakonec zastřelit.

O útoku na velvyslance byl podle Kremlu informován prezident Vladimir Putin, který si vyžádal další informace od ministra zahraničí a šéfů tajných služeb.

Atentát podle předsedy zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonida Sluckého nepovede k novému zhoršení rusko-tureckých vztahů jako po loňském sestřelení ruského bombardéru tureckými stíhačkami.

„Samozřejmě zazní prohlášení v Radě bezpečnosti OSN, kde vyjádříme naše stanovisko, ale hlavní je to, že k novému ochlazení mezi Moskvou a Ankarou nedojde, jak by si přáli naši strategičtí protivníci jak v Ankaře, tak na Západě. K tomu nedojde,“ řekl Sluckij v televizi Rossija 24. Zdůraznil, že nehledě na tragédii by se v úterý v Moskvě měly konat plánované rozhovory mezi šéfy ruské, turecké a íránské diplomacie o situaci v Sýrii.

Agentura TASS s odvoláním na neoficiální informace uvedla, že turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu již je v ruské metropoli. Nicméně turecké velvyslanectví v Moskvě nebylo s to uvést, zda se jednání uskuteční.

„Vina za smrt velvyslance leží turecké straně,“ prohlásil další ruský zákonodárce Vladimir Džabarov, podle kterého Turci nezajistili náležitou ochranu, ačkoliv mohli vzhledem k dobytí Halabu podobný teroristický čin očekávat. Každopádně je podle něj záhodno posílit bezpečnost ruských zastupitelských úřadů a dalších ruských zařízení v Turecku a i v dalších zemích sousedících se Sýrií.

Ruské úřady varovaly ruské turisty v Turecku, aby se vyhýbali srocením lidí.

