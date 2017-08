Kultura zadarmo v TOP 09 neprošla: Feri nabízí studentům už jen slevy

Do budoucna počítá strana jen s poloviční slevou do divadel, galerií či na koncerty pro lidi mladší 26 let. Vklad ze státního rozpočtu tak má být nižší. Konkrétní fiskální dopady svého volebního slibu však strana zatím spočítané nemá.

„V současném programu řešíme tuto problematiku konzervativněji. Zvýšíme výdaje na kulturu až na úroveň 1 % HDP v roce 2020 a na živou kulturu, která je financována ze státních peněz, budou mít studenti 50% slevu,” uvedl v Euro TV Dominik Feri, současný teplický radní a kandidát do sněmovny za TOP 09.

Změna je podle něj „výsledkem politické debaty uvnitř TOP 09”. „I u mě došlo k nějakému názorovému posunu. Nebyl jsem od začátku rozhodnut, že ta forma poukázek je to pravé,” míní Feri.

Sledujte úryvek rozhovoru Euro TV s Dominikem Ferim:

Na začátku roku přitom ale právě tuto formu „kulturních dotací” obhajoval s tím, že poukázky mladí lidé mnohem pravděpodobněji využijí, než když jim stát poskytne pouhou slevu.

TOP 09 oficiálně tvrdí, že od původního postoje neustupuje, pouze v současném volebním programu řeší téma jinak.

„Věříme, že v roce 2030 bude Česká republika díky opatřením, která TOP 09 prosadí, prosperovat natolik, že si bude moci dovolit podporu prostřednictvím voucherů s finančním limitem. V programu pro sněmovní volby 2017 prozatím navrhujeme slevy na kulturu pro mladé lidi,“ uvedla pro týdeník Euro místopředsedkyně strany Markéta Adamová.

Ve Vizi 2030, dostupné na webových stránkách TOP 09, je stále uveden původní záměr na „kulturní stravenky”. „Mladí lidé do 25 let mají k dispozici poukaz s ročním finančním limitem pro návštěvu divadel, koncertů, muzeí, galerií a kulturních památek,” uvádí se v dokumentu. Podle Feriho ale postupně dojde k revizi tohoto nápadu a příští rok bude vize „aktualizována“.

Sledujte také rozhovor se šéfem KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem:

Ústup od původní myšlenky „kulturních stravenek“ je podle informací týdeníku Euro důsledkem střetu mladých liberálnějších členů s původním konzervativním jádrem strany. Dominik Feri se musel uvnitř TOP 09 potýkat s odporem části konzervativních a více pravicověji naladěných členů, kteří jeho nápad na „kulturní stravenky” vzrušeně odmítali.

Liberálnější myšlenky, které do programu TOP 09 vnesl právě mladý kandidát na poslance, zmiňovali jako jeden z důvodů svého odchodu z aktivní politiky také mnozí známí politici TOP 09. V poslední době oznámili odchod například poslanci František Laudát, Daniel Korte, Nina Nováková či místopředsedkyně strany Jitka Chalánková.

„Myslím si, že jejich argumentace vůči mně byla částečně jen zástěrka, protože oni nedosáhli toho místa na kandidátce, které chtěli. Pak se to velmi dobře svaluje na Dominika Feriho,“ řekl Feri v Euro TV.

Dále čtěte: