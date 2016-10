Kuba a Írán mají velký exportní potenciál, zní z ministerstva zahraničí

Možnosti v Íránu se otevřely poté, co byly zrušeny mezinárodní sankce uvalené dříve kvůli jadernému programu. S Kubou Česko po téměř 30 letech obnovilo diplomatické styky na úrovni velvyslanců, což by mělo pomoci ekonomické spolupráci, řekl Tlapa na ekonomickém fóru v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. „Po letech je možné se vrátit na trh do Íránu, kde má Československo velmi dobré jméno. Tamější trh je nenasycený a bude hledat zahraniční investice. Otázkou zůstává, jak velké mohou být, protože pořád platí omezení pro přesun peněz,“ řekl náměstek.

Předseda představenstva státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka zmínil velkou příležitost pro české automobilky, protože se očekává, že v brzké době se na íránském trhu prodá jeden až 1,5 milionu aut. „V nejbližších letech pak bude nutné obměnit zhruba 14 milionů přestárlých aut, která v Íránu jezdí,“ řekl Procházka. V Íránu už jsou podle něj rozjednané dvě investice, které by měla pojišťovna podpořit, a pro tuto zemi se podařilo dojednat dodavatelský úvěr ve výši 16 milionů korun.

Na Kubě je podle Tlapy potřeba být nohama na zemi, protože ekonomika je podfinancovaná a nedostatek peněz zatím brzdí případné investiční záměry. „Nicméně menší a středně velké zakázky jsme schopni profinancovat,“ řekl Tlapa a upozornil na to, že jde stále o státem řízenou ekonomiku.

Procházka doplnil, že na Kubě už mají české podniky rozjednané investice v potravinářském průmyslu, společně se zahraničními partnery v energetice a strojírenství. Konkrétně zmínil také investici kopřivnické automobilky Tatra.

Tlapa uvedl, že po několika letech se také čeští exportéři vracejí na trhy, odkud odešli po nástupu ekonomické krize. Loni se například zvýšil vývoz do Irska o 44 procent. Výrazně vzrostl i do zemí v okolí Česka. Velice dobře se také vyvíjí export do USA a obchodní bilance je kladná už od roku 2011. „Daří se vyvážet hodně finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Nejde tolik o materiály a polotovary,“ řekl Tlapa. Naopak velmi obtížný je stále export do řady zemi Afriky či Jižní Ameriky.

Český export loni dosáhl 3,9 bilionu korun a letos se očekává překonání čtyř bilionů. Denně tak jde o více než deset miliard korun. Zároveň se pojišťovně EGAP postupně podařilo rozložit pojištěné investice do více zemí. Před necelými deseti lety tvořily obchody do Ruska polovinu, aktuálně je to 23 procent. Na druhé příčce je Ázerbájdžán s 20 procenty.

Dále čtěte:

Čína je třetím největším obchodním partnerem Česka

Český vývoz do EU loni dál rostl