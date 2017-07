Krátit dotace velkým farmám, nebo ne? Strany to vidí různě

Politické strany se neshodnou, zda by se měly dotace na přímé platby v novém období zemědělské politiky od roku 2020 krátit u velkých farem, nebo by se měly dávat jen do určité výše a dále již ne. Proti tzv. dotačnímu stropu jsou například lidovci, naopak pro omezení jsou ODS, Piráti nebo Zelení. Hnutí ANO a ČSSD se konkrétně nevyjádřily.