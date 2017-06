Konzervativci přišli o většinu. Mayová čelí výzvám k demisi

Vládnoucí strana premiérky Mayové ztratila šanci na zisk parlamentní většiny, se kterou po vyhlášení mimořádných voleb počítala.

Výsledky voleb jsou pro konzervativce šokující a politický osud Mayové visí na vlásku, napsala agentura Reuters. K jejímu odchodu vyzývají opoziční labouristé, zvážit svou pozici by premiérka měla i podle mnohých konzervativců.

Pokud by Mayová post ministerské předsedkyně skutečně opustila, byl by po 11 měsících ve funkci její mandát ve Spojeném království nejkratší za posledních sto let. V Londýně se už podle britských médií hovoří o ministryni vnitra Amber Ruddové jako o budoucí vůdkyni konzervativců. Ruddová svůj poslanecký mandát obhájila, i když jen těsně.

Ze 650 poslaneckých míst má Konzervativní strana na svém kontě podle BBC 317 mandátů, labouristé 261. Podle agentury AP už poslanecké křeslo ztratilo několik ministrů nynější vlády.

Podle politologa Stevena Fieldinga z Nottinghamské univerzity autorita Mayové nebývalým způsobem klesla. „Kdyby dostala většinu, o niž usilovala, stala by se politickým kolosem. Nedostala ji a její role je minimální. Je to premiérská zombie,“ řekl Fielding agentuře AP.

Průběžné výsledky (647 z 650 křesel) Hlasy v % Křesla Konzervativní strana 42,4 317 Labouristická strana 40,1 261 Skotská národní strana 3,1 35 Liberální demokraté 7,3 12 Stana nezávislosti Spojeného království 1,9 0 Strana zelených 1,6 0

Zdroj: BBC

Opozice vyzývá Mayovou k demisi

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn už vyzval premiérku Theresu Mayovou, aby podala demisi. Výsledek své strany ve volbách označil za „neuvěřitelný“. „Lidé volili naději,“ dodal. Sama Mayová nicméně prohlásila, že se konzervativci pokusí zajistit Británii potřebnou stabilitu.

Vůdkyně skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová připustila nespokojenost s výsledky vlastní strany, která zřejmě přišla o několik křesel, nicméně volby se podle ní staly pohromu pro Mayovou. SNP obsadí v novém britském parlamentu pravděpodobně 35 míst, skotští konzervativci budou mít 12 mandátů, labouristé sedm a liberální demokraté čtyři. V minulých volbách v roce 2015 získaly tři celostátní strany ve Skotsku jen po jednom poslanci.

Bývalá ministryně vnitra Mayová, která podle všeobecně rozšířeného názoru doplatila na nevýraznou kampaň, v níž předvedla několik názorových obratů, má kvůli překvapivému výsledku výrazně slabší pozici v rámci vlastní strany. Jedním z jejích cílů bylo uvolnit si pro brexitové vyjednávání ruce svázané tlakem krajně konzervativního křídla strany požadujícího co nejtvrdší přístup k Bruselu. Nyní však v parlamentu bude muset spoléhat na podporu některé z dalších stran - očekává se, že to budou severoirští unionisté - a může čelit velkým problémům při nespokojenosti prakticky jakéhokoli poslance z řad její názorově nejednotné strany.

Bez dohody s EU?

V Británii panují obavy, že očekávané složité vyjednávání o podpoře vlády může ohrozit termín 19. června, na který si Mayová naplánovala ostrý start vyjednávání s unií. Vzhledem k tomu, že část dvouleté vyjednávací lhůty již ztratila vypsáním voleb a v případě slepé vyjednávací uličky není vyloučena možnost opakovaných voleb, mluví se v Londýně čím dál hlasitěji o možnosti, že dohoda s EU nebude vůbec.

Eurokomisař pro hospodářské a měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici řekl rozhlasové stanici Europe 1, že výsledek britských voleb bude mít vliv na „ducha“ vyjednávání o brexitu. Vyloučil ale, že by volební verdikt vedl k odkladu samotných rozhovorů o brexitu. „Harmonogram není alternativní,“ upozornil Moscovici.

Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes připustil, že nyní není zřejmé, kdy začnou jednání o odchodu země z EU. Upozornil, že je ale jasný termín konce těchto rozhovorů a varoval před tím, aby se v důsledku jejich nezvládnutí obě strany rozešly bez dohody.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Praze serveru Politico řekl, že EU je na začátek rozhovorů připravena a on osobně doufá v brzké sestavení nové britské vlády. „Nemyslím, že věci jsou teď jednodušší, ale připraveni jsme,“ uvedl. Pro list Süddeutsche Zeitung ale doplnil, že nevěří v brzký začátek rozhovorů.

Dále čtěte: