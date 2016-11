Koaliční rada projedná vyjmutí e-shopů z EET

Elektronická evidence tržeb by se nakonec přeci jen nemusela týkat e-shopů. Po schůzi mezi ministrem financí Andrejem Babišem a ředitelem Asociace pro elektronickou komerci Janem Vetyškou to potvrdilo tiskové oddělení resortu. O případné novele, jež by firmy v oblasti e-commerce z povinnosti vyjmula, bude koaliční rada jednat ještě dnes.