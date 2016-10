Kdo zastaví Babiše? Hnutí ANO posílí úspěšní byznysmeni

Je pátek 7. října a lidé po celé zemi míří k volebním urnám – vybírají si své krajské zastupitele a senátory. V centrále hnutí ANO už ale začíná jiný příběh. Na jeho konci má jeho předseda a majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš zcela ovládnout Česko, vstoupit do malostranské Strakovy akademie jako první a konečně se stát premiérem. Na pražském Chodově se schází vedení hnutí i jeho komunikační specialisté. „Bereme to hodně vážně,“ shodují se na dotaz týdeníku Euro někteří z nich.

Ještě není znám ani jediný odhad výsledků krajských voleb a ANO už začíná pilovat strategii pro volby následující, sněmovní, které jsou naplánovány na říjen příštího roku. Andrej Babiš oznamuje, že teď chce mít nad všemi kandidátkami naprostou kontrolu, bude osobně vybírat lídry i další uchazeče o poslanecký mandát.

Zdůrazňuje, že už se nikdy nesmí opakovat blamáž při výběru nezkušených komunálních politiků. Ti v posledních dvou letech způsobili v mnoha městech a obcích naprostou erozi lokální politiky. Nesmí se opakovat ani trapné vytahování „kluků z plakátu“ – známých herců nebo novinářů, kteří se v reálné politice během vládního účinkování hnutí ANO v očích Andreje Babiše neosvědčili.

Naopak šéf ANO chce uskutečnit svůj plán a přeměnit hnutí z uskupení známých televizních tváří na spolek velkých byznysmenů. Jak zjistil týdeník Euro, Babiš už přemluvil ke vstupu do hnutí majitele jedné z největších středoevropských nápojářských skupin Kofola Jannise Samarase. Moravskoslezský podnikatel veřejně podporuje hnutí už řadu let, patří dokonce mezi jeho sponzory. „Pan Samaras podal přihlášku do hnutí v oblastním sdružení Opava,“ řekl krajský šéf hnutí Josef Bělica.

Babiš už letos v létě motivoval ke vstupu do hnutí také miliardáře Pavla Juříčka, majitele výrobce autodílů Brano. Juříček vede organizaci hnutí v Opavě, do níž právě nyní vstupuje i Samaras. Oba by mohli podle informací týdeníku Euro za hnutí kandidovat ve sněmovních volbách. A přidat se mají i další továrníci a byznysmeni. Andrej Babiš má v plánu ještě do konce roku objet několik dalších českých podniků a pokusit se přemluvit jejich majitele ke vstupu do politiky.

