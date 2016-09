Kam zmizela tradiční spořivost? Němci utrácejí jako o život

Je pondělní ráno, polovina září a letní prázdniny jsou pryč. Všichni by tedy měli být zpátky v práci. Obří parkoviště prodejce nábytku Höffner na jihu Berlína je ale plné. „Je to ohromující. Vypadá to, jako by se všichni snažili zbavit se svých peněz," říká Gerd Schumacher, který si s manželkou přijel koupit novou pohovku.