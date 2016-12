ČSSD snížila náskok ANO. TOP 09 je těsně nad pěti procenty

Podpora ANO zůstala v prosinci stejná jako v říjnu po krajských a senátních volbách, sociální demokracii se na 16,3 procenta zvýšila o téměř dva procentní body. „ČSSD zaostává za ANO o 13 procentních bodů. Po volbách částečně zotavila, stojí však před úkolem upevnit motivaci svých příznivců,“ uvedli autoři průzkumu.

O necelý procentní bod na 13,8 procenta se snížila podpora KSČM, o 1,5 bodu na 7,5 procenta klesla občanským demokratům. Komunisté se podle STEM nyní vyšší měrou opírají o své kmenové voliče, ODS je na svých průměrných číslech letošního roku. Mírně ze 6,7 na 6,9 procenta si polepšili lidovci.

„Zdá se, že v povědomí lidí se osamostatňuje hnutí STAN, což nechává TOP 09 těsně nad hranicí volitelnosti,“ uvedli autoři. Podpora STAN se proti říjnu víc než zdvojnásobila na 4,1 procenta, TOP 09 by volilo 5,2 procenta lidí, tedy téměř stejně jako před dvěma měsíci. Na tomto čísle se přitom podílejí potenciální hlasy pro samotnou stranu i pro kombinaci uvedenou jako TOP 09 a STAN.

Volební model – simulovaný výsledek voleb – prosinec 2016 (v %)

Zdroj: stem

SPD Tomia Okamury by se v prosinci do dolní komory Parlamentu nedostala, když by si ji vybralo 4,7 procenta voličů. V říjnu to bylo 5,2 procenta.

Prosincový model je postaven na předpokladu volební účasti zhruba 54 procent lidí. Při dotazu, zda se chtějí voleb zúčastnit, odpověděla kladně polovina lidí, záporně 26 procent. Rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 24 procent dotázaných.

Při hypotetickém přepočtu hlasů na mandáty by ANO mělo z prosincových voleb 84 poslanců, ČSSD o 40 méně. Třetí z nynějších koaličních stran KDU-ČSL by ve Sněmovně obsadila 15 míst. „Vládní koalice by získala nebývale vysoký počet 143 mandátů, pohodlnou ústavní většinu by daly dohromady i ANO a ČSSD,“ uvedl STEM. Komunisté by měli 34 poslanců, občanští demokraté 16 a TOP 09 sedm. Odchylka orientačně činí plus minus dva mandáty.

Průzkumu STEM se mezi 30. listopadem a 12. prosincem zúčastnilo 1020 lidí starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus dva procentní body u menších stran, u větších plus minus tři procentní body.

