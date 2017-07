Kadyrov: V Čečensku žádní homosexuálové nejsou

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov popřel, že by v jeho severokavkazské autonomní republice žili homosexuálové. V rozhovoru se zahraničními novináři řekl, že pokud by se nějací našli, měli by se přemístit do Kanady. Kadyrov tak reagoval na zprávy ruského i zahraničního tisku, že čečenské úřady gaye krutě pronásledují.