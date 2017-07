Manželství homosexuálů v Německu jasně prošlo i Spolkovou radou

Spolková rada schválila návrh zákona na své poslední schůzi před parlamentními prázdninami. Spolkový sněm zavedení „manželství pro všechny“, jak se právnímu předpisu v Německu říká, schválil před týdnem jasnou většinou 393 hlasů ze 623 přítomných poslanců.

O manželství pro osoby stejného pohlaví se v Německu debatovalo několik let, Křesťanskodemokratická unie (CDU) a bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) se ale dlouhodobě stavěly proti.

Minulý týden ovšem předsedkyně CDU a kancléřka Angela Merkelová nečekaně oznámila, že by v případě hlasování v parlamentu umožnila poslancům své frakce hlasovat na základě svého svědomí, tedy bez stranického tlaku. Reagovala tím mimo jiné na to, že všechny strany, s nimiž by konzervativci z CDU/CSU po zářijových volbách mohli vstoupit do koalice, zavedení manželství pro homosexuály označily za podmínku koaličních jednání.

Německo se dnešním rozhodnutím přidává ke dvacítce států, které párům stejného pohlaví umožňují na celostátní úrovni vstupovat do manželství. Od roku 2001 mohli homosexuálové ve spolkové republice uzavírat takzvané registrované partnerství. Tuto možnost mají od roku 2006 také v Česku.

Homosexuální sňatky umožňuje 20 zemí

- Homosexuální sňatky na celostátní úrovni umožňuje ve světě 20 zemí, z toho 13 v Evropě. Německo tak bude 21. zemí, která umožní sňatky osob stejného pohlaví. Většina těchto zemí rovněž umožňuje adopci dětí homosexuálními páry. - I v jiných zemích mohou homosexuálové uzavírat sňatky, ale jen v jejich částech, například v některých státech Mexika. Další země umožňují registrované partnerství osob stejného pohlaví. První z nich se v roce 1989 stalo Dánsko, ČR uzákonila registrovaném partnerství v červenci 2006. - Jako první umožnilo sňatky homosexuálních párů v roce 2001 Nizozemsko. Od té doby uzákonilo homosexuální sňatky dalších 12 zemí Evropy: Belgie, Španělsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Island, Dánsko, Francie, Británie (s výjimkou Severního Irska), Lucembursko, Irsko (po referendu) a Finsko. - Mimo Evropu sňatky osob stejného pohlaví na celostátní úrovni umožňuje Argentina (v roce 2010 jako první latinskoamerická země), Brazílie, JAR (v roce 2006 jako první země Afriky), Kanada, Kolumbie, Nový Zéland a a Uruguay. - Ve Spojených státech rozhodl o právu uzavírat sňatky mezi homosexuály a lesbičkami Nejvyšší soud v červnu 2015. Do té doby sňatky osob stejného pohlaví umožňovalo 36 amerických států. Po verdiktu nejvyšší soudní instance musí od jejich zákazů upustit i zbylých 14 států na jihu a jihozápadě USA. Rozhodnutí soudu se však netýká indiánských rezervací. - V Mexiku, kde mohou osoby stejného pohlaví uzavírat sňatky zatím jen v některých státech, loni navrhl prezident Enrique Peňa Nieto uzákonění svazků osob stejného pohlaví, proti návrhu se vyslovil například papež František a v zemi se konaly na protest i masové demonstrace. - Letos v květnu podpořil manželství párů stejného pohlaví ústavní soud na Tchaj-wanu, který by se tak stal první zemí Asie, kde by byly sňatky osob stejného pohlaví legalizovány. - Slovinsko naopak v roce 2015 odmítlo uzákonění sňatků homosexuálů v referendu.

