Kaczyński: Soudní reforma projde přes prezidentské veto

Duda, který vzešel z řad PiS a dosud se nijak neprotivil jejím mnohdy kontroverzním návrhům schváleným parlamentem, oznámil, že vetuje dva zákony kritizované domácí opozicí i Evropskou komisí. Prezident hodlá do dvou měsíců předložit vlastní verze zákonů o nejvyšším soudu a soudcovské radě, které chtěla PiS podřídit ministru spravedlnosti a parlamentu.

„Nezbývá mi než říci, že to byla chyba, velmi vážná chyba, ale tím to končí. Teď musíme myslet na to, jak z toho ven, jak z toho udělat jen incident, na který se brzy zapomene a my půjdeme vpřed,“ komentoval Dudovo počínání Kaczyński v rozhovoru se soukromou polskou televizí TV Trwam. Duda podle něho zastavil zásadní reformu, která měla přispět k dekomunizaci polského soudnictví. Prezidentovi se navíc podařilo docílit situace, o níž opozice neúspěšně usilovala 20 měsíců, tedy přiblížit polskou politiku možnému zvratu, přičemž „dnes se bohužel takové nebezpečí objevilo“, uvedl nejmocnější polský politik.

PiS podle něho hodlá počkat na Dudovy návrhy, avšak nepřijme žádnou „částečnou reformu“, neboť polské soudnictví potřebuje „radikální reformu“, k níž bez ohledu na veto dojde.

Kvůli novým zákonům, které v parlamentu prošly pohodlnou většinou hlasů PiS, ve Varšavě demonstrovaly tisícovky příznivců opozice, kteří hovoří o ohrožení polské demokracie.

Polská vláva čelí zesílené kritice i z Bruselu, jenž jí dlouhodobě vyčítá kroky omezující nezávislost justice, které podle unijních představitelů ohrožují podstatu právního státu v zemi. Evropská komise ve středu dala Varšavě měsíc na to, aby schvalovanou justiční reformu uvedla do souladu s unijním právem. Zásadním problémem je podle EK chystané propuštění soudců nejvyššího soudu, o jehož novém složení by rozhodl ministr spravedlnosti.

Kaczyński dnes prohlásil, že komise vyvíjí na Polsko „psychologický nátlak“ a že země musí tvrdě bránit své zájmy. „Musíme se tvrdě hájit a jednoduše se nebát. Dovolávat se evropského práva, neboť to je na naší straně,“ řekl politik razící nacionalistickou politiku výrazně kritickou k Bruselu.

