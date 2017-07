Polská policie prý špehuje demonstranty a opozici

Deník tvrdí, že obdržel elektronickou poštou od neznámého odesilatele důkazy, že podřízení ministra vnitra Mariusze Blaszczaka se dopouštějí nelegálního špehování oponentů vlády, jako je Ryszard Petru, Wojciech Kinasiewicz a Tadeusz Jakrzewski. E-mail konkrétně obsahoval nahrávky rozhovorů policistů, kteří sledovali oponenty vlády během protestů v době, kdy poslanci schvalovali návrh zákona o nejvyšším soudu. Podle právníků mohli strážci zákona překročit své pravomoci, jestliže „sledování opozice odporuje demokratické kultuře i cílům zákona o policii“.

Sami aktivisté tvrdí, že vědí o tom, že je „tajní“ sledují už několik měsíců.

„Teď už si žádný občan nemůže být jist, zda ho nelegálně nesleduje špicl,“ zdůraznil deník, podle kterého stát v podání vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) přistupuje k občanům a opozičnímu poslanci, využívajících ústavního práva na protest, jako k „veřejným nepřátelům“.

„Posílá na ně špehy, kteří pak sepíší hlášení. Například s kým se Petru stýkal, jak se choval a co říkal. Hlášení si přečte ministr Blaszczak a - pokud v něm najde něco zajímavého - bude to moci pošeptat do ucha předsedovi (PiS Jaroslawu Kaczyńskému), a vládní média ve vhodné chvíli 'odhalí skandál',“ napsal deník. Varoval, že soudy, podřízené ministrovi spravedlnosti, budou moci zanedlouho takové špiclování povolovat. Demokratické Polsko se tak mění ve stát policejní, všemocný a beztrestný vůči bezbrannému občanovi.

Závěrem deník připomněl, že si počíná stejně jako v březnu 1993 tehdy opoziční poslanec Jaroslaw Kaczyński, když zveřejnil důvěrné nařízení tajné služby, které podle něj mělo sloužit k infiltraci politických stran.

Velitelství varšavské policie v následném prohlášení ujistilo, že policisté se nepokoušeli o žádné sledování opozičního poslance či organizátorů demonstrací, ale výlučně o zajištění bezpečí dotyčných osob, jakož i všech demonstrantů, kolemjdoucích a obyvatel Varšavy, bez ohledu na politické sympatie. Předběžná zjištění prý nesvědčí o porušení předpisů, nicméně vše má ještě prověřit tým kontrolorů.

Opozice se nicméně domáhá od premiérky Beaty Szydlové a ministra vnitra podrobného vysvětlení.

