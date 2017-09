Jourová: Brusel dá na testování dvojí kvality potravin milion eur

„Podle našeho právního názoru je to nekalá obchodní praktika a máme nástroje na to, abychom to potírali,“ řekla Jourová, v jejíž působnosti je i ochrana spotřebitelů. Uvedla, že za nejrychlejší řešení považuje zpřesnění nynější evropské legislativy. „Dám také národním orgánům metodiku jak postupovat a věřím tomu, že když se bude postupovat případ od případu, můžeme během příštího roku hodně těch věcí vyřešit,“ řekla.

Eurokomisařka přepokládá, že opětovné testování ukáže na několik desítek produktů s rozdílnou kvalitou, u nichž by pak mělo být zahájeno řízení s výrobci, případně prodejci. Podle Jourové si národní orgány samy určí, jak si vynutit, aby produkt zmizel z trhu nebo se zlepšila jeho kvalita.

To, že praxe dvojí kvality potravin není v Evropské unii přípustná, prohlásil ve středu v europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v Evropské unii.

