Johnson se rázně zastal brexitu. Podle mnohých chce vystřídat Mayovou

„Přátelé moji, musím říci, že alespoň část lidí zoufale podceňuje tuto zemi. Myslí si, že k brexitu nedojde… Já jsem tady, abych vám řekl, že tato země s naším novým národním počinem uspěje, a to ohromně… Máme před sebou zářnou budoucnost,“ napsal šéf britské diplomacie.

Johnson v článku zopakoval tvrzení z loňské kampaně, že Britové odchodem získají 350 milionů liber (10,4 miliardy Kč) týdně díky tomu, že přestanou platit do společné evropské kasy. Ekonomové to zpochybňují.

Jako tvrzení namířené proti Mayové vidí část kritiků slova, že Londýn nebude s Bruselem vyjednávat o podmínkách přístupu na jednotný evropský trh, nýbrž se po odchodu orientuje na vlastní ekonomiku a investice do infrastruktury. Bude si rovněž moci reformovat imigrační pravidla podle svých představ bez ohledu na Brusel, napsal ministr.

Johnson byl loni jednou z klíčových postav referenda o vystoupení Británie z EU. Bývalý londýnský starosta dlouho neměl jasný názor, na kterou stranu se v kampani postaví, když ale veřejnosti oznámil své napjatě očekávané rozhodnutí, stal se rázným stoupencem brexitu a zároveň názorovým odpůrcem tehdejšího premiéra Davida Camerona. Už tehdy se očekávalo, že si takto připravuje pozici, aby Camerona prosazujícícho setrvání v unii vystřídal v čele strany i vlády.

Nyní se řada znalců domnívá, že dnešní článek se kriticky vymezuje vůči Mayové, která nemá ve straně po neúspěchu v červnových předčasných volbách nijak pevnou pozici.

Johnson ujistil, že stojí za premiérkou

Looking forward to PM's Florence speech. All behind Theresa for a glorious Brexit: https://t.co/5pe1pY2m13

Zatímco Johnson dnes po zveřejnění článku na twitteru ujistil, že plně stojí za premiérkou, její bývalý poradce Will Tanner je jiného názoru. „Skutečná premiérka právě zvýšila stupeň ohrožení (terorismem). Chlapík, který ji chce nahradit, zatím vydává předehru k rezignaci,“ napsal Tanner, který jako několik dalších lidí z politických kruhů kritizoval načasování Johnsonova článku na den po útoku v londýnském metru.

The real PM *just* raised threat level. Meanwhile guy who wants to replace her issues a prelude to resignation, to save face over £350m. Hmm