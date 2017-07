Ježíš je v Polsku králem. Státní firmy se obrací k Panně Marii

Polskou vládu příliš nezajímá, co si o ni myslí představitelé Evropské unie, ale spíše to, co o ní smýšlí Bůh. Tak shrnují redaktoři agentury Bloomberg poslední vývoj v zemi na sever od českých hranic.

Zemi ovládá strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského, který sice formálně nezastává exekutivní funkci, ale z jeho strany vzešla premiérka i prezident. Naposledy politiky i úředníky v Bruselu vylekala reforma soudnictví, která prošla polským Sejmem.

Politici PiS dávají najevo, jak hodně se snaží být s církví zadobře. Na konci června v Zakopaném se vláda, prezident a vládní delegace připojily k církevní ceremonii, aby potvrdili, že polská země je pod ochranou „Neposkvrněného Srdce Panny Marie“ a vyjádřili svou účastí odhodlání bojovat proti morálnímu úpadku polské společnosti.

I když Polsko patří k nejvíce katolickým zemím v Evropě, taková manifestace spojení politiků s církví je pozoruhodná, uvedl Bloomberg Businessweek. Předcházelo tomu prohlášení polských biskupů, že Ježíš je polským králem. Kaczyński tvrdí, že katolická církev je základem polské identity.

Vliv na polské podniky

Pozice církve v Polsku posiluje i jejími konkrétními kroky. Například gdaňský arcibiskup jmenoval kaplana do polské státem kontrolované rafinérské společnosti Lotos, jež má obrat přesahující 120 miliard korun. Manažeři státní firmy Energa a polské mincovny zase svěřili řízení firmy „božské prozřetelnosti Panny Marie“.

Polští ministři pravidelně konzultují své kroky s církevními zástupci. Prominentní biskupové navštěvují ekonomické konference a stýkají se se šéfy státních firem.

Oblíbený mezi politiky je zejména otec Tadeusz Rydzyk, který spravuje řadu firem včetně rozhlasové stanice Radio Maryja, jež se stalo nejposlouchanější stanicí v Polsku.

„Katolická církev v Polsku je zájmová skupina uvnitř vládního tábora,“ komentoval dění v zemi polský politolog Roman Backer z univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Mezi církví a stranou PiS dochází k výhodnému obchodu. Strana dává církvi peníze, ta ji zase žene do náruče voliče. „Díky této závislosti si strana zajistila trvalou voličskou podporu,“ dodal.

Polský katolicismus ocenil během návštěvy Varšavy i americký prezident Donald Trump, který zdůraznil, že si Polsko vydobylo svobodu od komunismu také silnou vírou v Boha.

Kaczyński obdivuje zlo

I když církev měla v Polsku vždy silné slovo, za vlády PiS její vliv ještě vzrostl. Kritizoval to i bývalý vůdce Solidarity a exprezident Lech Wałęsa. „Rydzyk je nejnebezpečnějším a nejsilnějším prvkem koalice (mezi církví a PiS),“ řekl Wałęsa pro polský deník Gazeta Wyborcza.

Wałęsa o Kaczyńském prohlásil, že je nebezpečný tím, jak obdivuje zlo. Na druhou stanu možná Poláky vyburcuje, aby se začali zajímat o demokracii, a možná mu jednou postaví pomník.

Otec ředitel

Dvaasedmdesátiletý kněz Rydzyk podle Kaczyńského straně PiS vyhrál v roce 2015 volby, když přes Radio Maryja vedl kampaň na jejich podporu. Kněz, jemuž se přezdívá Otec ředitel, založil i církevní televizní kanál, univerzitu a geotermální energetickou firmu. Vatikán se od něj v roce 2011 distancoval.

„Otec Rydzyk překročil hranice už dávno,“ řekl o jeho politických aktivitách Paweł Gużyński, člen dominikánského řádu. „Především je aktivista, politik a podnikatel. Kněžství je jen doplňkem jeho aktivit.“ Pokud by oficiálně vlastnil své neziskové organizace, byl by Rydzyk podle týdeníku Wprost jedním ze stovky nejbohatších Poláků.

