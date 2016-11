Ještě není konec? Tým Clintonové podpořil přepočítání hlasů

Steinová už dříve oznámila, že od svých sympatizantů ve veřejné sbírce získala dostatek prostředků, aby mohla žádat přepočítání hlasů nejen ve Wisconsinu, kde už úřady s přepočtem souhlasily, ale i v Pensylvánii. Nyní chce vybrat peníze ještě na přepočet v Michiganu. Ani v jednom z těchto států kandidátka Strany zelených přitom nemá šanci zvítězit, Clintonová v nich ale podlehla vítězi voleb Donaldovi Trumpovi jen velmi těsně.

Kandidátka zelených tvrdí, že svou žádostí nechce pomoci Clintonové, a prohlašuje, že jí záleží na důvěryhodných výsledcích. Pokud by ovšem ve třech zmiňovaných státech s celkovým počtem 46 volitelů uspěla Clintonová, znamenalo by to pro ni i vítězství v celostátním měřítku.

Výsledky hlasování v některých amerických státech zpochybňovali i stoupenci bývalé ministryně zahraničí, její tým ale dlouho s podporou návrhu Steinové váhal. Dnes právník z týmu demokratické kandidátky Elias oznámil, že žádost nakonec podpoří. Na procesu se chce tým podílet aktivně a to prý proto, aby bylo jasné, že vše proběhlo, jak má.

Vítěz prezidentských voleb Trump označil úsilí Steinové za „podraz“. Kandidátka Strany zelených si podle něj chce jen „naplnit kufry penězi, z nichž většinu nikdy nepoužije na tohle směšné přepočítání“.

Nyní má Clintonová 232 volitelů; úspěch v Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu by znamenal, že překročí hranici 270 volitelů, což je minimum potřebné pro zisk prezidentského úřadu.

Clintonová podle dosavadních údajů v absolutních číslech dostala v prezidentských volbách o dva miliony hlasů více než její republikánský soupeř. Trump se nicméně stal vítězem, protože podle dosavadních výsledků shromáždil potřebný počet volitelů, o kterých se v jednotlivých amerických státech rozhodovalo. Sbor těchto 538 volitelů potvrdí nového amerického prezidenta ve funkci příští měsíc.

