Jepičí politická kariéra. Dědek nakonec za STAN kandidovat nebude

Dědek začal se Starosty spolupracovat na začátku měsíce poté, co zkrachoval projekt společné kandidatury STAN s lidovci. Za cíl si dal hledání nezávislých osobností, které by za hnutí šly do voleb. Nakonec se ujal i místa na kandidátce. Podle Farského se nyní vrátí do předchozí role. „Bude nám pomáhat s celorepublikovými tématy a bude naším výsostným podporovatelem,“ konstatoval Farský.

Na kandidátce skončil kvůli mediální nálepce „dalšího miliardáře, který se chce dostat do politiky“, vysvětlil Farský. „Tím, že do toho vstoupil Dědek, tak se okamžitě objevily titulky, že další miliardář prahne po moci, Dědek si koupil STAN a je to druhý Babiš,“ dodal Dědek. Jistou chybu vidí i ve webu, na kterém Dědek hledal pro Starosty „slušné“. „Výzva měla efekt, že lidi se začali ptát: 'Hrome, to v tom STAN nejsou slušní?',“ uvedl.

Dědek není Bába. Pokus StB udělat z něj práskače nevyšel

Navíc podle něj deklarované hledání dalších nezávislých tvářích mohlo vyvolávat představu, že Starostové nejsou jednotní. Svou roli nyní vidí Dědek v tom, aby po celé republice bojoval za hlasy pro STAN. „Nechci ve své práci polevit, naopak chci přidat,“ uvedl. Připustil, že v problémech Ústeckého kraje by se musel teprve zorientovat.

První místopředseda STAN Vít Rakušan odmítl možnost, že by kroky kolem Dědka byly zmatečné. „STAN ohlásil spolupráci s Daliborem Dědkem, ta nadále trvá. My podle mého názoru z určitého úhlu pohledu tu situaci zpřehledňujeme a odnímáme ze STAN zátěž v tom pohledu, že někdo si kupuje politické hnutí,“ řekl.

