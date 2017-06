Je čas doplnit ropné zásoby? Správa rezerv je pro, ministerstvo financí nesouhlasí

Podle SSHR je možností buď nákup 80 000 tun takzvané sladké ropy, nebo 50 000 metrů krychlových nafty a 26 000 metrů krychlových benzinu. Obě varianty by měly navýšit tuzemské zásoby o necelé čtyři dny. Zmíněný druh ropy navíc v zásobách SSHR chybí. „Preferuji nákup ropy, protože to by nás nestálo ani korunu na nákladech na její skladování,“ řekl už dříve předseda SSHR Pavel Švagr. Správa podle něj totiž má k dispozici kapacitu v nádrži státního správce ropovodů Mero v Nelahozevsi na Mělnicku, za kterou stejně platí pronájem. „Pokud by padlo rozhodnutí nakoupit benzin a naftu, pak bychom potřebovali od vlády dodatečných asi 50 milionů korun ročně na jejich skladování,“ dodal.

S návrhem na dokoupení zásob nesouhlasí ministerstvo financí. V připomínkách k materiálu resort uvedl, že pokles úrovně nouzových zásob ropy do značné míry odráží specifickou situaci na trhu v roce 2016, která byla způsobena omezením provozu obou rafinérií na českém území. Podle ministerstva se dá se předpokládat, že v letošním roce se průběh zpracování ropy vrátí do normálního stavu. „Navrhujeme tedy případný nákup ropy či ropných produktů prozatím nerealizovat a vyčkat na skutečnost dovozů za rok 2017,“ uvedlo ministerstvo financí.

Maďarská společnost vyhrála tendr:

O možném přikoupení ropy do nouzových zásob se jednalo už v předloňském roce. Mělo jít o sto tisíc tun takzvané sladké ropy, tedy nízkosirné neruské ropy, za více než miliardu korun. Bezpečnostní rada státu ale nákup nepodpořila. Nákup ropy podporoval tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), podle dřívějších informací s ním naopak nesouhlasil předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš.

SSHR má na skladování a obměnu ropy a ropných produktů smlouvy se státními společnostmi Mero a Čepro, v jejichž nádržích jsou komodity uloženy. V materiálech pro vládu správa uvádí, že v současnosti udržuje nouzové zásoby ropy a ropných produktů v celkové výši téměř dvě milionů tun. Z tohoto množství tvoří největší podíl ropa, které je uskladněno milion tun, následuje nafta (přibližně 700 000 tun) a benzin (více než 300 000 tun). SSHR do zásob počítá i zhruba dvoudenní zásobu nafty, kterou Česko postupně převáží zpět ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu.

