Italský premiér Renzi povede vládu až do přijetí rozpočtu

Po porážce v nedělním italském referendu, které odmítlo novelu ústavy, italský premiér Matteo Renzi dnes večer nabídl hlavě státu svou demisi. Prezident Sergio Mattarella ho ale vyzval k jejímu odkladu a požádal ho, aby kabinet vedl až do té doby, než bude v parlamentu schválen státní rozpočet na příští rok. To by se mělo stát nejpozději do konce roku. Podle spekulací médií by to ale senátoři mohli stihnout již tento týden.