Írán podle Netanjahua buduje v Sýrii a Libanonu továrny na rakety

Továrna podle televize vzniká u Baníjásu mezi Latákíjí a Tartúsem, kde jsou i další vojenské objekty - v Tartúsu je ruská námořní základna, vojenské letiště Hmímím, které leží jihovýchodně od Latákíje, využívá nyní ruské letectvo. Podle německých zdrojů na něm v červnu přistálo íránské letadlo s vojenským materiálem, který později nákladní auta převezla do Tartúsu.

Írán je zapojen do bojů v Sýrii na straně režimu v Damašku. Izrael vytrvale upozorňuje, že Írán využívá situaci v Sýrii k upevnění své pozice v této zemi a rozšiřování svého vlivu až k pobřeží Středozemního moře prostřednictvím dalšího spojence Damašku, jímž je libanonský Hizballáh.

Netanjahu dnes Írán obvinil, že v Sýrii vytváří „základnu a vojenskou pozici v souladu se svým cílem, jímž je zničit Izrael“.

„Jak v Sýrii, tak v Libanonu buduje (Írán) místa, kde se budou za tímto účelem vyrábět přesné rakety. To Izrael nemůže přijmout a neměla by to přijmout ani OSN,“ řekl předseda izraelské vlády.

“Rozumím bezpečnostním obavám Izraele a opakuji, že myšlenka, úmysl či snaha zničit Izrael, je z mého úhlu pohledu něco zcela neakceptovatelného,“ reagoval generální tajemník OSN Guterres.

Izraelský prezident Reuven Rivlin dříve Guterrese vyzval, aby bojoval proti „diskriminaci vůči Izraeli“ v institucích OSN.

Guterres dnes zdůraznil, že zachovává nestrannost a musí se ke všem státům chovat stejně. Následně odsoudil ty, kteří podporují zánik Izraele a nazval podobné myšlenky „moderní formou antisemitismu“. Zároveň ale také upozornil, že ne vždy s politikou Izraele souhlasí.

Írán neuznává Izrael a jeho představitelé pravidelně hovoří o zničení Izraele. Náčelník generálního štábu íránské armády Abdorrahím Músaví minulý čtvrtek prohlásil, že Izrael do 25 let nebude existovat. Podobně se před dvěma lety vyjádřil íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí.

Guterres bude v úterý jednat s předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem a podle OSN chce požádat jak izraelské, tak palestinské politiky, aby uvolnili restrikce vůči pobřežnímu Pásmu Gazy. Tam Guterres zamíří ve středu.

