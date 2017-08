Česko a Izrael utvoří policejní tým pro urychlení výměny informací

„Jsme velmi rádi za to, že získáme interní informace z bojiště,“ řekl Chovanec. V oblasti snadných teroristických cílů by podle něj mohlo Česko získat informace pro sestavení manuálů pro pořadatele velkých sportovních akcí nebo majitele nákupních center. Ministr také ocenil, že do Česka přijedou lidé, kteří mají zkušenosti ze země, kde jsou útoky prakticky na denním pořádku.

Dalším zásadním tématem pro experty obou zemí podle Chovance bude boj proti kybernetické kriminalitě, která je v Česku na vzestupu. V této oblasti patří Izrael společně se Spojenými státy a Jižní Koreou mezi nejbližší spojence Česka.

Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild řekl, že obě strany sestaví tým expertů, kteří budou komunikovat přímo mezi sebou. První vzájemné setkání by se mohlo uskutečnit na podzim a pravděpodobně v Česku.

Česká a izraelská policie spolupracují i nyní. Předávají si informace, které se týkají všech druhů trestné činnosti nebo kriminálních kauz. Podle Vilda jde ročně o několik desítek informací. „Nejčilejší komunikace se týká informací se vztahem k terorismu,“ uvedl Vild, který věří, že se tím spolupráce obou policejních sborů ještě více prohloubí.

Odpolední setkání Chovance s Erdanem trvalo zhruba hodinu. Ministři se shodli na tom, že je spolupráce obou zemí v bezpečnostní oblasti na velmi dobré úrovni. Erdan v projevu zmínil, že Izrael chce být lídrem v boji proti terorismu. „Souhlasíme s tím, že s terorismem musíme bojovat společně a vytvořit koalici,“ řekl Erdan. V projevu také vyzdvihl vztahy s českou vládou a ocenil postoj českého parlamentu, který se nedávno zastal Izraele v souvislosti s kritikou UNESCO kvůli vykopávkám v Jeruzalémě.

