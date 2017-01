Integrace uprchlíků v Německu jde „podle plánu“. Do pěti let bude mít půlka z nich práci

Německý spolkový úřad práce Bundesagentur für Arbeit (BA) očekává, že se lidé žádající o azyl, kteří v minulých dvou letech přišli do Německa, budou integrovat do pracovního trhu největší evropské ekonomiky podobně „snadno“ jako imigranti, kteří do Německa přicházeli v předchozích dekádách.

Pomalý proces

Nicméně bez znalosti němčiny to nebude nijak rychlý proces. „Počítáme s tím, že do jednoho roku najde práci osm až deset procent, do pěti let bude mít práci polovina z nich a po patnácti letech to bude okolo sedmdesáti procent,“ řekl člen vedení BA Raimund Becker na berlínské burze práce pro uprchlíky.

Většina uprchlíků je tak nyní bez práce nebo absolvují jazykový kurz. Podle údajů úřadu práce v říjnu 2016 mělo pravidelnou práci 123 tisíc lidí z osmi zemí, odkud nejčastěji žadatelé o azyl přicházejí. Jedná se meziročně o nárůst o 43 procent, uvedla agentura DPA. Dvě pětiny z nich pak vykonávají pomocné práce v gastronomii, u zásilkových a dopravních firem.

Počet příchozích uprchlíků do Německa 2015 1 092 000 2016 (leden až listopad) 305 000

Pozn. BA upozornil, že se počet lidí za rok 2015 revidoval směrem dolů na 890 tisíc lidí. Zdroj: statistik.arbeitsagentur.de

Počet uprchlíků podle země původu (leden až listopad 2016) Sýrie 86 000 Afghánistán 47 000 Irák 45 000

Zdroj: statistik.arbeitsagentur.de

Nezaměstnaných mezi žadateli o azyl bylo v prosinci podle oficiálních statistik jen 164 tisíc. Ve skutečnosti se ale jedná o 425 tisíc, kteří hledají skutečně práci. Mnoho z nich není registrováno na úřadech práce kvůli tomu, že navštěvují takzvané kurzy pro integraci nebo přípravné kurzy pro práci.

Kurz orientace ve společnosti

Co obsahuje kurz pro integraci? Především 600 hodin výuky němčiny a lekce o hodnotách německé společnosti. Ta se z 60 hodin rozšířila na 100, uvedl deník Süddeutche Zeitung.

Podle Caroly Cichos, která je na úřadu pro uprchlíky (BAMF) zodpovědná za náplň kurzu, jde o to, aby si nově příchozí do Německa zafixovali normy a hodnoty německé společnosti, které ji tvoří. Na kurzech se pak hovoří o každodenních zkušenostech uprchlíků v Německu. Mimo jiné i o tom, že pokud nějaký imigrant spáchá trestný čin, neznamená to, že všichni uprchlíci jsou nebezpeční. A totéž platí pro Němce. Ne všichni jsou ve svém přístupu k uprchlíkům stejní, vysvětlila Carola Cichos.

