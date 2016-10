Halík vyzval k bojkotu vyznamenávání, Gazdík plánuje alternativu

„Chtěl bych poté, co se ukázalo, jak hanebným způsobem Miloš Zeman vydíral ministra Hermana v souvislosti s návštěvou Jeho Svatosti dalajlamy, a z nízké msty vyškrtl ze seznamu vyznamenaných jeho strýce, vyzvat všechny slušné lidi mezi pozvanými na hradní recepci 28. října - a zejména představitele církví, kulturního a akademického světa - aby se na protest a ze solidarity s panem Jiřím Brady udělování státních vyznamenání letos nezúčastnili,“ uvedl Halík. Držitel prestižní Templetonovy ceny dodal, že letošní vyznamenaní by se měli dotázat svého svědomí, zda mohou sami za takových okolností beze studu vyznamenání přijmout.

Halík zároveň zkritizoval prohlášení, které sepsali čtyři nejvyšší ústavní činitelé. Mluví v něm o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Halík dopis označil za „jeden z nejhanebnějších dokumentů v naší moderní historii“. Dodal, že k chování Zemana již není možné mlčet, protože „mlčení by znamenalo spoluvinu na soustavném obracení kormidla naší země pryč od od Evropy a západního světa“.

Gazdík řekl, že v situaci, kdy se státní vyznamenání udělují podle politických názorů příbuzných, už není možné mlčet. „To se dostáváme někde do polototalitního nebo totalitního režimu, to jsme zažili za komunismu nebo fašismu,“ uvedl. Mou povinností jako ústavního činitele je uctít státní svátek, rád bych to ale udělal důstojným způsobem, proto ho chceme oslavit někde jinde a nějak jinak, dodal.

Uskutečnění akce se nyní narychlo připravuje na koleni, ale o to s větším srdcem, řekl Gazdík. Dnes ráno už požádal magistrát o zábor náměstí. „Těší mě, že tam vystoupí Daniel Herman, Petr Pithart, Michal Horáček a další,“ dodal. Na akci se podle něj budou podílet i neziskové organizace, které ale nechtěl jmenovat.

Gazdík věří, že na akci přijdou zákonodárci z různých poslaneckých klubů. Svou účast potvrdil Herman. „Na Hrad letos rozhodně nepůjdu. O důstojné připomínce 28. října jsem mluvil s panem Gazdíkem. Jsem připraven podpořit tuto akci lidí dobré vůle,“ uvedl ministr.

Kalousek půjde, většina ODS ne Většina zákonodárců ODS podle předsedy Petra Fialy (ODS) na Pražský hrad nedorazí. Naopak předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na Hrad i navzdory případu kolem vyznamenání pro Jiřího Bradyho půjde, svátek podle něj nepatří prezidentu Miloši Zemanovi či Hradu a veřejní činitelé by ho měli slavit. Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) trvá na tom, že by situaci měla ozřejmit kancelář prezidenta i premiéra.



Hamáček pokládá za důležité, aby se situace kolem vyznamenání nejprve vyjasnila. „Používat jejich udělení či neudělení jako nástroj nátlaku je zcela nepřijatelné,“ napsal ČTK. Očekává, že Hrad i kancelář premiéra ozřejmí veškeré okolnosti kolem seznamu vyznamenaných, jeho kontrasignace premiérem a i případného škrtání.

