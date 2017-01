Handicap na startu: Trump začne v úřadu jako nejméně oblíbený prezident USA

Trump tak převezme úřad jakožto nejméně oblíbený prezident v novodobé historii. Místo sjednocení země po volbách pokračuje zvolený prezident při svém nástupu k moci v její polarizaci. Zatímco ostatní prezidenti využili doby před svojí inaugurací k uklidnění situace a zapomněli na nepřátelství během volební kampaně, Trump v období mezivládí působil jako televizní hvězda wrestlingu, napsal The New York Times.

Zaútočil mimo jiné i na zpravodajské služby, hollywoodskou herečku Meryl Streepovou nebo dosluhujícího prezidenta Obamu. Čas na zaléčení ran, který je obvyklý v této fázi čtyřletého prezidentského volebního období, tentokrát chybí.

„Vypadá to, že chce bojovat s každým větrným mlýnem, který objeví, místo, aby se soustředil na to, že zaujme nejdůležitější pozici na Zemi,“ řekl republikánský senátor John McCain televizi CNN. „Samozřejmě, mnoho Američanů s tímto přístupem podle průzkumů není spokojená, když ještě ani nepřevzal ani úřad,“ dodal.

Trumpova inaugurace bude skromnější než u předchůdců. Čtěte více:

Podle čtyř různých průzkumů nestoupá Trumpova popularita nad 44 procent; podle dvou z nich podporuje zvoleného prezidenta dokonce jen 40 procent dotázaných. Pro porovnání, Obamova obliba při inauguraci se pohybovala kolem 68 procent a George Bush mladší byl populární u 57 procent dotázaných. Oba během období mezi vítězstvím ve volbách a nástupem do úřadu vyzývali zemi ke sjednocení a snažili se urovnat nesoulady se svými protivníky.

Trumpovi poradci neoficiálně sdělili, že jeho neočekávaný vzestup k moci znamená, že tradiční ukazatele už nejsou tak důležité jako předtím. Kdyby se průzkumům dalo věřit, nebyl by podle nich Trump nyní prezidentem. Slabé výsledky Trumpa přesto popudily. „Ti samí lidé, kteří provedli podvodné předvolební průzkumy, nyní pracují na průzkumech o spokojenosti,“ napsal v úterý na svém twitterovém účtu. „Jsou zmanipulovaní, tak jako předtím,“ dodal.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.