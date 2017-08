Gabriel: Němečtí poslanci mohou navštívit základnu v Turecku

Turecký ministr zahraničí souhlasil s tímto návrhem,“ napsal Gabriel v dopise. Podle návrhu by mělo se zástupkyní generálního tajemníka NATO jet na základnu až sedm členů parlamentního výboru. Zatím ale není jasné, kteří poslanci by to měli být. Ankara měla podle agentury Reuters v minulosti námitky proti účasti poslanců strany Levice (Die Linke).

Návštěvu poslanců na základně Konya odmítlo Turecko minulý měsíc. Někteří poslanci na to reagovali požadavkem, aby Berlín své vojáky ze základny u města Konya stáhl. V červnu schválil německý parlament přemístění zhruba 260 německých vojáků z turecké základny Incirlik do Jordánska. Důvodem byly opakované zákazy Ankary pro německé poslance k návštěvám základny.

Německo-turecké vztahy se v posledním roce prudce zhoršily. Přispěl k tomu mimo jiné tvrdý postup Ankary vůči jejím skutečným i domnělým odpůrcům po loňském pokusu části armády o puč, za což Berlín Ankaru kritizoval. Turecké úřady zatkly také několik německo-tureckých novinářů.

Další diplomatická roztržka vypukla poté, co německá města zakázala tureckým vládním politikům agitovat před dubnovým referendem o změnách ústavy na německém území. Turečtí politici, včetně prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pak opakovaně německé praktiky přirovnali k nacistickým.

Němečtí vojáci rozmístění v Turecku, které je hlavním spojencem NATO v oblasti, jsou součástí sil bojujících proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Německá armáda je pod kontrolou parlamentu a Berlín se proto snaží poslancům zajistit pravidelné inspekce na základnách po světě.

