Fond dopravy dostane na příští rok 82 miliard

Rozpočet fondu podpořila i opozice včetně TOP 09, i když podle předsedy jejích poslanců Františka Laudáta je stav dopravních staveb v Česku ostudou v Evropě z hlediska rychlosti i organizace. Na jeho výtky nikdo z vládního tábora bezprostředně nereagoval.

Největší část peněz půjde příští rok na rozvoj a opravy silniční sítě. Celkem 45,75 miliardy korun by mělo z rozpočtu fondu získat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má na starosti dálniční síť a síť silnic první třídy. Příspěvek fondu na činnost ŘSD předpokládá převedení zhruba 30 miliard národních peněz do rozpočtu ŘSD, které doplní 16,5 miliardy Kč z fondů EU.

O něco méně, 32,35 miliardy korun, má směřovat Správě železniční dopravní cesty. Měla by hospodařit se zhruba 20 miliardami z národních peněz a dalšími 12 miliardami z peněz Operačního programu doprava a kohezních fondů. Zhruba 880 milionů má směřovat do Ředitelství vodních cest (ŘVC), které má na starosti stavbu jezů a další infrastruktury na splavných řekách. Peníze pro ŘVC mají kromě investic v ČR směřovat do zvelebení námořních přístavů v Hamburku, které Česko vlastní, nebo má v dlouhodobém pronájmu. Dalších 70 milionů korun má jít správcům řek, tedy jednotlivým povodím.

Součástí rozpočtu fondu je převod tří miliard korun z letošního rozpočtu, uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Jde o mimořádnou dotaci, kterou fond získal od ministerstva financí a která má být využita především na stavbu devíti prioritních projektů, pro které nebude nutné opakovat celý proces dopadu staveb na životní prostředí EIA.

Podle ministerstva dopravy jde o nové úseky D35, obchvat Otrokovic na D55 a dostavbu D1 v úseku Říkovice - Přerov. Peníze jsou připraveny také pro výstavbu D11 z Hradce Králové do Smiřic a v úseku Smiřice - Jaroměř, pro dálnici D3 a obchvat Českých Budějovic, obchvaty obcí Řevničov a Lubenec na D6, obchvat Frýdku-Místku na D48 a úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem.